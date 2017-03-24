Renk körlüğü herkesin merak ettiği rahatsızlıklardan biri. Peki bunun türlerinin olduğunu biliyor muydunuz? Bright Side, renk körlerinin dünyayı nasıl algıladığı hakkında bir araştırma yaptı ve elde ettiği sonuçları karşılaştırdı.

Renk körlüğü standart bir durum değil, kendi içinde türleri var. Deuteranomalia, protoanopia, tritanopia ve toptan körlük, dört farklı renk körlüğü türüdür. Erkeklerin %8’i, kadınların ise %0.5’i renk körü. Bright side, bu renk körlüğüne sahip kişilerin dünyayı nasıl gördüğünü karşılaştırdı. Çoğunun, toptan körlük dediğimiz herşeyi siyah-beyaz görme haline sahip olmadığını ortaya koydu. Peki farklı renk körlüğü türüne sahip kişiler, dünyayı nasıl algılıyor?

Normal Gören Biri

Deuteranomalia

Bu tür renk körlüğünün en yaygın halidir. Erkeklerin yaklaşık %4.63’ü bu hastalıktan muzdarip. Dikkat ederseniz fotoğraftaki birçok rengin parlaklığını yitirdiğini göreceksiniz. Özellikle de yeşil ve kırmızı tonların.

Protanopia

Yine erkeklerin %1’i bu hastalığa sahip. Yeşilin tüm tonları ve kırmızı tamamen soluyor. Mavi ve sarı değişmeden kalıyor.

Tritanopia

Kadın ve erkeklerde görülme oranı eşit olan bu tür, çok ufak bir kesimde gözlemleniyor. Tritanopia sahipleri, dünyayı yeşil ve pembe tonlarda algılıyorlar.

Toptan Körlük

Toptan körlük en nadir görülen tip. Dünya nüfusunun %0.00003’ünde görülen bu farklılığa sahip kişiler, dünyayı tıpkı siyah beyaz bir film izler gibi algılıyor.

Körlüklerin Karşılaştırması