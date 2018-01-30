'Fast and Furious' Filmleri Hız İhlallerine Davetiye Çıkarıyor

Gelmiş geçmiş en köklü film serilerinden biri olma yolunda ilerleyen Fast and Furious'un sürücülere kötü örnek olduğu yönünde araştırmalar yapıldı.

Paul Walker ve Vin Diesel ikilisiyle çekilen inanılmaz bir ilk film ve devamında bocalayan ikinci ve üçüncü filmler sonrası gittikçe ivmelenen, daha sonrasında da Paul Walker'ın yaptığı ironik kaza sonrası hayatını yitirmesiyle sinema dünyasının gündeminden hiçbir zaman inmemiş bir seri Fast & Serious... Sekizinci filmiyle 1.2 milyar dolarlık efsane bir gelir elde eden serinin dokuzuncu filmi geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 2020'nin Nisan ayına değin ertelenmişti.

Bugünlerde seri sinematik olarak değil, trafik suçlarına yaptığı olumsuz etkiyle konuşuluyor. New York Times tarafından gerçekleştirilen enteresan bir araştırmaya göre, son üç filmin vizyona girdiği hafta kesilen hız cezalarında dikkate değer bir artış olduğu saptanmış. Çalışma, 2012-2017 yılları arasında Maryland eyaletindeki Montgomery Count ilçesinde yapılmış. Rakamlara göre, filmin vizyona girdiği hafta hız oranı %20'ye kadar, aşırı hız sebebiyle kesilen cezalarda ise hız limiti ortalama 25 km kadar aşılıyorken, bu rakam 30 km'ye kadar çıkmış.

İstatistikler pek tabi yanıltıcı veya tesadüfi olabilir. Bununla birlikte araştırmanın da enteresan olduğunu yadsıyamayız. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce de izlenen filmler gerçek hayatta da tatbik edilmeye çalışılarak çeşitli trafik ihlallerine yol açıyor mu? Yoksa bu araştırma bir tesadüften mi ibaret? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.