Fast and Furious Serisindeki Hasar Maliyetleri İnanılmaz!

Gişe rekortmeni bir seri konumunda bulunan ve şimdiden 8.ve 9.filmlerin gösterime girmesi kesinleşen Fast and Furious serisi, otomobillere ve binalara verdiği zararlarında bedeli ile de rekor kırıyor.

Serinin tüm filmlerinin yapım bütçesi 750 milyon dolar civarında olmasına rağmen 5 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden Fast Furious serisinin, ilk bakışta fark edilmeyen bir masraf kalemi daha var: Parçalanan inanılmaz araçlar ve zarar gören binaların bedeli.

Maalesef bütün o süper spor otomobil kovalamacaları, oradan oraya seken mermiler, güvenli yollar, parçalanan gökdelenler ve tank kavgaları inanılmaz bir maliyete sahip. Hızlı ve öfkeli mürettebatımız tüm dünyayı dolaşarak adaleti sağlasa da, arkalarında epey bir yıkım bıraktılar. Elbette sigorta şirketleri bu maliyetlerin belli bir kısmını karşılıyor ancak elbette sigorta şirketleri böyle riskli bir poliçe içeren yapımın tüm hasar bedellerini karşılamıyor.

CBR, Sigure and Gap ve Nacho Llacer adındaki sigorta şirketleri ve otomobil danışmanları ilginç tahminlerde bulundular. Onların elde ettiği rakamlara göre, Hızlı ve Öfkeli kahramanları ve kötü adamları yaklaşık 514 milyon dolar civarında zarara yol açtılar. Yine de filmin net gişe hasılatı ve diğer giderleri bu rakamın üstesinden kolayca gelecek düzeyde. Seride 169 sıradan araç zarar gördü, 142 sıradan araç paramparça oldu ve 37 özel cihaz dünyadan silindi gitti.

Gördüğünüz gibi, kahramanlar aslında kötülerden ziyade mülke zarar veriyor, ancak ayrım biraz bulanık. Sonuçta, söz kahramanların bir çoğu Fast Furious filmine kötü adam olarak imza attı. Yine de iyilerden Dom en çok zarar veren figür... Ardından Hobbs ve Brian geliyor. Kötü adamlardan Deckard Shaw da zarar konusunda oldukça bonkör. Elbette sigorta şirketlerinin kesin maliyetleri hesaplaması mümkün değil. Yine de yarım milyar doları aşan zarar karşısında şaşırmadık desek yalan olur.