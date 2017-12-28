KasapDöner, 2018’den İtibaren Bitcoin’le Ödeme Kabul Edecek

Dijital ortamdan uzaklaşarak gündelik hayatımızda da yer edinmeye başlayan Bitcoin, ülkemizde bir firma tarafından ödeme olarak kabul görecek.

Son birkaç haftadır yükselişinden çok inişli çıkışlı grafikleriyle haberlerimize konu olan Bitcoin, bu sefer farklı bir şekilde karşımıza çıktı. KasapDöner isimli fast food markası, 2018 yılından itibaren tüm şubelerine Bitcoin ile ödeme sistemini getirecek.

Alanında yıllardır en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, şirketin bu hamlesiyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: ‘’Bunun yanında teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. iPadlar ilk çıktığında tüm şubelerimizde iPad vardı. Şimdi ise dijital para birimi Bitcoin’i tüm şubelerimizde kullanarak isteyen misafirlerimizin ödemelerini bu yol ile yapmalarını sağlayacağız.’’

Bitcoin’in KasapDöner ile ilk kez bir döner zincirinde yer alacağını söyleyen Özürün, ‘’Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz’’ açıklamasında bulundu.

Hükümetin Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin vergilendirme çalışmalarına karşılık KasapDöner’in bu hamlesi, hem kendi alanında hem de farklı alanlarda hizmet veren firmalara da bir cesaret kaynağı olacaktır.