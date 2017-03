Bu yılın heyecanla beklenen filmlerinden Fate of the Furious için ikinci trailer yayınlandı.

Herkesin heyecanla beklediği, şüphesiz bu yılın en çok izlenen filmlerinden biri olacak olan ve Hızlı ve Öfkeli 8'in yerini alacak Fate of the Furious'un ilk fragmanı geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Bu videodan yaklaşık bir ay sonra Fate of the Furious'un yeni fragmanı da yayınlandı.

Her zaman olduğu gibi efsane oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkacak Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi, her filmde olduğu gibi aksiyonu ve heyecanı doruklarına kadar yaşamanızı sağlayacak. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gişe hasılatı yapan filmin bu yıl da benzer bir gişe başarısına imza atması bekleniyor.

Nisan ayında dünya genelinde vizyona girmesi beklenen Fate of the Furious'un yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: