Fatih Projesinden Tablet Yerine 2'si 1 Arada Bilgisayar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın teknoloji ile eğitimi birleştiren Fatih Projesi'nde artık öğrencilere tablet yerine 2'si 1 arada tablet-bilgisayar verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağı "FATİH" projesini yeniden yapılandırdı. Yapılandırılan projeyle birlikte öğrenciler artık tablet yerine, hem tablet hem dizüstü bilgisayar olabilen 2’si 1 arada bilgisayarlardan alacak. Bakanlık, ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2 milyon 700 bin bilgisayarı 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine dağıtacak.

2011 yılında başlatılan ve kısa adı FATİH olan (Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekatı) proje için görevlendirilen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihale görevini üstlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı dağıtım hizmetlerinde görev almıştı. Ancak projenin hızlandırılması için 2015 yılında FATİH projesinin ihale kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Böylece Bakanlık proje kapsamında hem ihaleyi yapacak hem de dağıtım sağlayacak.

Bu yıl içerisinde ihaleyi yapmayı planlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Türkiye’nin en büyük üç GSM operatörleriyle (Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone) anlaşma yapacağı belirtildi. Bakanlık ihalenin şartnamesinde 6 bölgeye göre belirlediği bölgeleri avantajlı ve dezavantajlı olarak ayıracak. Buna göre örneğin İstanbul’un dağıtım ve altyapı ihalesini alana otomatik olarak Hakkari de verilecek. Böylece ihaledeavantajlı bölgeyi alan dezavantajlı bölgeyi de alarak herhangi bir firmaya ayrıcalık tanınmamış ve nüfus ile şartlara göre eşit olarak dağıtılmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, FATİH projesinin başında duyurduğu tabletlerden vazgeçip, 2'si 1 arada bilgisayarlara geçme sebebi ise, "Öğrenciler tabletlerde kısıtlı olan imkanları yeni alınacak olan bilgisayarlarda işlerini kısıtlama olmadan daha rahat yapabilmesi" olarak belirtildi. Ayrıca Bakanlık, bilgisayarların ağırlığı konusunda da incelemelerini yaptı. Öğrencilere ek yük sağlamaması için ihale şartnamesine ağırlık limiti koydu.

Yani bizce fena bir atılım olmamış. Özellikle de 2'si 1 arada bilgisayarlar hem işlemci güçleriyle, hem de ihtiyaca uygun modüler teknolojileriyle öğrencilerin sorununu fazlasıyla çözecektir. Ayrıca yine proje de her zaman olduğu gibi dağıtılan bilgisayarların öğrencilerde kalması da, şık bir hareket. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? '2si 1 arada bilgisayarlara geçilmesi sizce doğru bir karar mı?