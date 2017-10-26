Fatih Sultan Mehmed'e ait olduğu düşünülen bir not defteri, padişahın çocukluk döneminde neler yaptığını gösteriyor.

Ülkemizin en kalabalık dünyanın ise en ünlü şehirleri arasında yer alan İstanbul’u, yaptığı destansı savaşla küçük bir yaştayken kazanan Fatih Sultan Mehmed’e ait olduğu düşünülen bir not defteri bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmed ünvanını kazanmadan, hatta şehzade olmadan önce çocukluk döneminde kullandığı iddia edilen bu not defterinde çizim çalışmaları ve tuğra denemeleri yer alıyor. Zaten not defterinin II. Mehmed’e ait olduğu ile ilgili iddia bu tuğra denemelerinden dolayı ortaya çıktı.

Arapça, Yunanca ve Latince harflerin çalışıldığı defterde çizilen insan ve hayvan figürlerinin küçük bir çocuğun çiziminden daha ileri bir seviye olduğu düşünülüyor, bu yüzden defter eğer II. Mehmed’e aitse okuma ve yazmayı söküp bazı beceriler elde ettiği yaştayken kullanmış olması gerekiyor. Kitap ilk olarak Topkapı Sarayı Arşivinde tarih araştırmaları yapan Süheyl Ünver’in dikkatini çekti. 1961 yılında yazdığı “Fatih’in Çocukluk Defteri” isimli kitapta bu defteri konu edinmiş ve bu defterin neden Fatih Sultan Mehmed’in olduğunu belirtmeye çalışmıştı.

Defter hakkında bilinenler arasında kitap cildinin orijinal olmadığı görünüyor. Topkapı Sarayında bulunmadan önce Yıldız Kütüphanesinde muhafaza edilen defterin bu kütüphane ile özdeşleşen II. Abdulhamid tarafından yeniden ciltlendirildiği düşünülüyor.

Defterin en dikkat çekici detayları, padişahların imzaları olan tuğralarla dolu olması. II. Mehmed padişah olmadan önce kendisi için en doğru tuğrayı bu defterde denemiş gibi gözüküyor.

Defter hakkında bugün bile kesin bir şey söylenemiyor. Belki gelecekte teknoloji daha ileriye gidecek ve bu tarz eski eşyaların yaşlarını çok daha iyi tahmin edebileceğiz.