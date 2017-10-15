Mevcut kanalları tek yerde toplayan Reelgood, iPhone ve PC'lerde hizmet veriyor. Her bir kanala teker teker bakmak zorunda kalmadan, hangi film ya da diziyi izlemek istiyorsanız, Reelgood ile doğrudan erişebilirsiniz.

Televizyonla birlikte kısıtlı kanal seçimi ve programlama imkanlarının çıkışından bu yana uzun bir yol kat ettik. Fakat artık dünyada mevcut her çeşit şey elimizin altında. Öyle ki, o eski günlere hasret kaldık neredeyse. Üstelik seçim yapmak durumunda kaldığımız bu denli çok dizi, kanal ve yayın servisi varken, nasıl rahat olabiliriz ki? Bu sorunun cevabı, ‘İzleyiciler için tüm yayın kaynaklarının bir yerde olduğu TV Rehberi’ markalı ‘Reelgood’.

2015 yılında ilk aşamada iPhone uygulaması olarak işe başlayan Reelgood, zaman içerisinde daha çok film türlerinin sosyal ağı haline dönüştü. Fakat kısa bir süre sonra anlaşıldı ki insanlar, Netflix, HBO, Hulu ve diğer tüm servislerin bir arada oldukları yeni bir sistemin keşfine ihtiyaç duyuyorlar.

Reelgood’un kurucusu David Sanderson, TechCrunch’a verdiği demecinde şöyle diyor: “İnsanlar şimdiye değin seyredecekleri şeye, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda erişim sağladılar, tüketici ihtiyaçları doğrultusunda değil. İnsanlar dizilerinin yeni bölümleri olup olmadığını ya da hangi içeriği izleyebileceklerini görmek için her gece yayın uygulamaları arasında geçiş yaparak zaman harcamak zorunda bırakılmamalılar. Tüm bunlar tek bir yerden gerçekleştirilebilmeli, seyirci ile dizi ya da filmleri arasında bariyer bulunmamalı. Bilet satın almak için çeşitli hava yollarının sitelerinde gezinmezsiniz. Tüm hava yollarının bilet satışlarının yapıldığı Kayak gibi siteleri kullanırsınız. Aynı şeyin kiralık video gibi alanlarda da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biz de işte bunu yapıyoruz.”

Reelgood’u kontrol edecek olursanız, 250’den fazla yayın servisinin tek bir yerde olduğunu göreceksiniz. Şüphesiz hala biraz zahmetli bir iş ama bir açıdan her bir yayın servisine girip, aradığınız şeyi bulmaktan çok daha kolay olduğu da aşikar.

Ne seyretmeye karar verdiğinizde Reelgood sizi doğrudan ilgili içeriği sunan servise yönlendiriyor. Reelgood yalnızca iOS ve masaüstünde kullanılabiliyor fakat firma ekibi Android versiyonunun yıl sonu itibariyle çıkarılacağını söylüyor.