Faydalı Bilgiler Elde Edinebileceğiniz 17 İnternet Sitesi

İçerisinde faydalı program ve bilgiler barındıran 17 internet sitesini sizler için listeledik.

İnternette gezinirken bazen saatin nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz. Bazı dönemlerdeyse internette yapacak bir şey bulamıyoruz ve oldukça sıkılıyoruz. Bu nedenle tam da bu za oyalanmanızı sağlayacak siteleri sizler için listelemeye çalıştık.

Haberimizde yer alan sitelerden bazılarından faydalanarak virüsten korunma, fotoğraf düzenleme ve dosya indirme gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca diğer sitelerden faydalanarak keyifli zaman geçirebilir ve genel kültürünüzü genişletebilirsiniz.

Bu siteden faydalanarak spotify listenizi youtube listesine çevirebilirsiniz.

Bu platformdan yararlanarak kamera, spor aleti, bisiklet gibi ürünleri günlük olarak kiralayıp, kiraya verebilirsiniz.

Bu siteden faydalanarak fotoğraflarınızı renklendirebilirsiniz.

Bu siteden futbol takımlarının maçlarını 90 dakika olarak izleyebilir ve dilerseniz bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bu sitedeki piano uygulamasıyla eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Bu site sayesinde ekrana sığmayan uzunluktaki web sayfalarının ekran görüntülerini alabilirsiniz.

Ödev ve araştırmalarınızda kullanmak için bu sitenin dünya haritasından faydalanabilirsiniz. Site içerisindeki sayaçtan seçtiğiniz yıla ait dünya haritası otomatik olarak gösteriliyor.

Boş vakitlerinizde kendinizi bir dj gibi hissetmenizi sağlayacak müzik yapabileceğiniz web sitesi.

Youtube linkini bu siteye kopyalayarak videolardaki sesleri mp3 olarak indirebilirsiniz.

Virüslerden korunmak için güvenmediğiniz kaynaklardaki linkleri taratarak dosyaları kontrol edebilirsiniz. Bu sayede daha en başından virüs ve zararlı yazılımlardan korunmuş olursunuz.

Photoshop gibi bir fotoğraf düzenleyicisi olmayan bilgisayarlarda, fotoğraf editlemek için bu web sitesine giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geleneksel uygulamalar kadar güzel olmasa da, o an için işinizi yapmanızı sağlar.

Bu siteden faydalanarak dilediğiniz oyuna ait müzikleri indirebilirsiniz.

Sinema üzerine aradığınız neredeyse herşeyi burada bulabilirsiniz.

Yazdığınız adresin haritasına bu site üzerinden bakabilirsiniz.

Bu site üzerinden dünya ve ülkelerin anlık doğum-ölüm sayılarına bakabilirsiniz.

Buraya sevdiğiniz türk veya yabancı 3 şarkıcı/grup yazdığınızda sizlere dinlemeniz için yeni bir isim öneriyor. Önerilerde aynı şekilde yerli yada yabancı olabiliyor.

Bu sitede dolabınızdaki malzemeleri seçtiğinizde sizlere yemek önerisi ve tariflerini sunuyor. Her gün tekrarlanan sıkıcı bu akşam ne yesem sorusuna çare olabilir.