Bir yandan nüfus yoğunluğunun, diğer yandan uzun mesai saatlerinin ciddi anlamda strese yol açtığı Çin'liler, gün içerisinde kısa süreli de olsa dinlenebilecekleri 'Uyku Kapsülleri'ne oldukça yoğun talep gösteriyorlar.

Müşteri kitlesi olarak ofis çalışanlarını hedef alan Xiangshui Space’teki her bir self servis kapsulünde istirahat etmek isteyen kullanıcılar bir uygulama ile kapsulün kapısını açarak içine giriebiliyor ve uyku çektikten sonra da kilitleyerek yollarına devam ediyorlar.

Ücretlendirme ise Çin’in en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat üzerindeki uygulamadan yapılıyor.

Birer battaniyenin bulunduğu her kapsülde aynı zamanda USB ve elektrik girişleri de bulunuyor. Girişimci firmanın operasyon müdürü olan Han Yue “Bir çok profesyonel biraz olsun kestirmek için temiz ve özel bir yer bulmakta zorlanıyorlar” diyor.

Bu hizmet şu an için Beijing, Shanghai ve Chengdu’da aktif olarak kullanılıyor ve Qingdao, Nanjing ve Shezhen gibi şehirlere de yayılması planlanıyor.

Xiangshui Space kavramı, Japonya’da hizmet veren ‘kapsül oteller’den farklılık arz ediyor zira bu hizmette bütün gece uyku yerine, kısa süreli uyuklamalar baz alınıyor.

Xiangshui Space’te saat 11:00 ile 02:00 arasında yarım saatlik uyku için 1.47 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Bu şekliyle Japonya’dakine oranla daha ucuz. Orada iki saat için 11.50 dolar ödemeniz gerekiyor. Yani fiyatlar yarı yarıya.

Belirtilen saatlerin dışındaki talebin yoğun olmadığı zaman aralıklarında ise yarım saatlik uyku ücreti 0.88 dolara düşüyor.