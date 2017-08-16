Cüzdanınızı Düşünüyorsanız Şu anda Akıllı Telefon Almayın!

Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte pek çok akıllı telefon markası yeni amiral gemilerini tanıtacak. Bu tanıtımlar daha önceden çıkmış olan amiral gemilerinin fiyatlarını önemli derecede düşürecek.

Ağustos ayı, akıllı telefon tanıtımları konusunda sessiz geçti. Bir süredir yeni bir amiral gemisi çıkmaması, sizi mevcut amiral gemilerini almaya itebilir. Size küçük bir tavsiyemiz var; şu aralar amiral gemisi almayın! Akıllı telefon piyasası şu an durgun olsa da bunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek fırtınanın sessizliği olduğunu söyleyebiliriz.

Büyük Fiyat İndirimleri Geliyor!

Ülkemizde akıllı telefon fiyatları hem dolar kurunun etkisi hem de vergiler nedeni ile oldukça yüksek. Fakat yeni bir akıllı telefon tanıtıldığında ya da satışa çıktığında bir önceki amiral gemilerinin fiyatları daima düşer.

Eğer şu ana kadar çıkmış amiral gemilerini beğeniyorsanız ve almak istiyorsanız yalnızca bir-iki ay bekleyerek büyük fiyat indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

Yeni Amiral Gemileri Yolda!

Eğer hala alacağınız telefon konusunda son kararınızı vermediyseniz biraz daha bekleyebilirsiniz. Birkaç hafta içinde düzenlenecek etkinlikler ile 2017’nin en çok beklenen amiral gemileri art arda tanıtılacak.

Bugün(16 Ağustos), HMD çatısı altında yeniden parlamayı hedefleyen Nokia, yeni amiral gemisi Nokia 8’i Londra’da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Günümüzün en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 835'in yer aldığı cihaz, Zeiss imzalı çift kamera ile gelecek.

23 Ağustos’ta New York’da görkemli bir şov ile Samsung Galaxy Note 8 tanıtılacak. Geçtiğimiz yıl yaşanılan talihsizlikleri unutturmak isteyen Samsung, S8’de kullandığı ‘infinity display’ tasarım anlayışını Note 8’e de taşıyacak.

Android işletim sisteminin kurucu ortaklarından Andy Rubin’in şirketi Essential’in geliştirdiği Essential Phone, neredeyse hiç çerçevesi olmamasıyla dikkat çekiyor. Güçlü donanım özellikleri ile gelmesi beklenen cihazın yeni çıkacak ya da daha önce tanıtılmış amiral gemileriyle rekabet edip edemeyeceğini tanıtıldıktan sonra göreceğiz.

IFA 2017’nin yaklaşmasıyla birlikte LG’de de hareketlilik başlıyor. Güney Koreli şirket, 30 Ağustos’ta gerçekleştireceği lansman ile yeni amiral gemisi LG V30’u tanıtacak. V30’un, Eylül ayının ortasında global pazarda satışa sunulması bekleniyor.

Elbette Android’in sahibi Google da sonbaharı boş geçmeyecek. Şirketin yeni amiral gemisi Pixel 2’nin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Android O ile kutusundan çıkması beklenen cihaz, Ekim ayında satışa sunulacak.

Yılın en çok beklenen telefonu iPhone 8 de herhangi bir aksilik olmaması halinde Eylül ayında tanıtılacak. iPhone’nun 10. yılı olması nedeniyle cihazdan beklentiler çok yüksek ve Apple da bu beklentilere karşılık vermek için son derece güzel geliştirmeler yapıyor.

Gerçek şu ki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yılın belki de en güçlü telefonları tanıtılacak. Eğer bunun sizin için bir önemi yoksa, önceki amiral gemilerinin fiyatının düşmesini birkaç hafta beklemek çok da yanlış bir karar olmaz.