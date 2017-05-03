Pek çok 'normal' insan hobi olarak kitap okur, sinemaya gider, konsoluyla vakit geçirir, internette gezinir, arkadaşlarıyla doğa yürüyüşlerine çıkar. Bu şahıs ise "normallik" gibi kavramlardan bihaber.

Öncelikle uyarıyoruz; midesi sağlam olmayan kişiler bu haberden uzak dursa iyi olur, zira haber "akıl sağlığının yerinde olmadığından" şüphelendiğimiz bir kişi ve bolca böcek ve örümcek(sıklıkla karşılaşılan yanılgının aksine örümcekler böcek değil, kafadan Arachnida sınıfına girer) içeriyor.

Adrian Kozakiewicz isimli hakkında ne desek boş insan, sadece böcekleri takı olarak kullanmıyor; üstelik onlara özel InsecthausTV isimli bir YouTube kanalı da açmış. Alman vatandaşı entomolog, hayvanlar ve böcekleri incelemeyi kendine görev edinmiş. Lakin incelemek bir şeydir ama bu bambaşka bir şey. En iyisi ne demek istediğimizi kendiniz görün, ancak baştaki uyarımızı da aklınızdan çıkarmayın.