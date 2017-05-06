FBI, Bir iPhone'un Şifresini Kırdırmaya 900 Bin Dolar Ödedi!

Yapılan açıklamaya göre FBI, sadece bir iPhone 5C'nin şifresini kırdırmak için üçüncü parti şirkete 900.000 dolar ödeme yaptı.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir suç üzerine FBI, suçlu kişininin telefonundaki bilgilere erişebilmek için Apple'dan telefonun şifresini açmasını istemişti ancak Apple kullanıcı gizliliğini ön planda tutarak FBI'ın bu talebini reddetmişti. Bu durum üzerine FBI, suçlu kişiye ait telefonun şifresini üçüncü parti bir şirkete kırdırmayı başarmıştı.

FBI bu telefonun şifresinin nasıl kırıldığına dair hiçbir detaya değinmezken FBI'ı denetlemekle yükümlü olan senatodan Senatör Dianne Feinstein geçtiğimiz gün senatoda yaptığı açıklamada FBI'ın bu telefonun şifresini kırdırmak için üçüncü parti bir şirkete 900.000 dolar ödeme yaptığını duyurdu.

Açıkçası Apple'ın FBI'a telefonun şifesinin kırılması için gizli kapaklı yardım ettiği iddiaları ortada donaşırken denetleyici senato üyesinin bu kadar ciddi bir fiyat ortaya atması bir taraftan Apple'ın güvenilir bir davranış segilediğini doğrularken işin içine bu kadar ciddi miktarların girmesi güvenlik konusunda şüpheler yaratmıyor değil.