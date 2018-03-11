FBI Çetelere Özel BlackBerry Satanları Tutukladı

Uyuşturucu baronları ve terör örgütlerine takip edilemeyen telefon sattıkları gerekçesiyle BlackBerry şirketinin CEO'ları tutuklandı.

Suçla mücadele eden devlet birimleri takip edemesin diye ekstra güvenli olarak üretilen özel BlackBerry telefonlarını, terör örgütlerine ve uyuşturucu baronlarına satan şirket çıkmaza girdi. Phantom Güvenlik sistemini kullanan rootlu telefonları satan firmanın Ceo’ları gözaltına alındı.

Takip sistemlerini devre dışı bırakacak güvenlik önlemleri arasında konuşmaları şifreleyen Pretty Good Privacy gibi özel güvenlik önlemleri yer alıyor. Ayrıca firma, özel güvenlikli BlackBerry telefonlarında kamera ve web tarama gibi özellikleri de devre dışı bıraktı. Kısaca açıklamak gerekirse, telefonun tek iletişim kaynağı konuşmaları şifreleyen arama haline dönüştürüldü ve yakalanmalarına neden olacak diğer tüm işlevleri kaldırıldı.

Dünya genelindeki çeşitli suçluların elinde, güvenlik önlemleri alındığı için takip edilemeyen 20.000’in üzerinde BlackBerry bulunuyor. Bu telefonlar genellikle Avustralya, Küba, Meksika ve Venezüella gibi uyuşturucu ticaretinin yapıldığı ülkelerde kullanılıyor.

Henüz tutuklama yeni gerçekleştiği ve dava devam ettiği için, FBI yada avukatlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen şirket CEO’ları telefonları özel hayatına değer veren insanlar için ürettiklerini, suçlulara satış yapmadıklarını ve ellerine nasıl geçtiğini bilmediklerini söyleyerek kurtulmaya çalışacaklar. Duruşmanın derinleştirilmesinden sonra davalarla ilgili daha fazlasını öğrenebileceğiz.