FBI'dan Apple'a Sitem: "Ahmaklar...", "Kötülük Dehaları!"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanlarından biri, Apple'ın iPhone için çok karmaşık şifreleme sistemini kullandığından dolayı eleştirerek programcıları için ‘ahmaklar’ ve ‘kötülük dehaları’ nitelendirmesinde bulundu.

2015 yılında Seyid Rıdvan Faruk adlı bir teröristin ABD'nin San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenledikten sonra, FBI saldırganın telefonundaki güvenlik önlemlerini kırmak için epey uğraşmıştı. Apple ise dünyadaki milyonlarca telefonun güvenliğini tehdit etmemek adına bu şifreleri kırma yöntemini FBI ile paylaşmamıştı. Bunun üzerine FBI, Apple ile uzun bir hukuki mücadele vermesine rağmen FBI hukuki mücadeleyi de kaybetmişti.

Yakın zamanda sonuçlanan siber güvenlik davasından sonra FBI tarafından ilk defa sessizlik bozuldu. Motherboard’un haberine göre, New York’taki Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan FBI adli tıp uzmanı Stephen Flatley, Apple cihazları güvenlik sisteminin FBI’nın işini zorlaştırmasından dolayı sitem etti. iPhone’u hackleme hızının büyük ölçüde yavaşladığını dile getiren Flatley, eskiden şifreleme sisteminin iki günde çözülebildiğini, şimdilerde ise bu sürecin yaklaşık iki ay alabildiğini söyledi.

Uzmanın verdiği bilgilere göre, parola bulma hızı da yavaşladı. Eskiden saniyede 45 parola denemesi yapılabilirken şimdi ise 18 saniyede 1 parola denenebiliyor. Bu da, dakika başına düşen girişim sayısını düşürerek bir seferde olası bir şifrenin birçok farklı kombinasyonunun girilmesini ve hacklenebilmesini önlüyor. Tüm bunların FBI’nın işini zorlaştırdığını kaydeden Flatley, "Apple, kötülük dehası rolünde gayet iyi" dedi.

Güvenlik güçlerine şifreleme sistemini hackleme araçları sunan İsrail şirketi Cellebrite’ye övgüler yağdıran FBI çalışanı, 'Apple’ın güvenlik sistemine karşı mücadele edebilen' tek şirket olduğunu ifade etti. İsrail'li şirkete FBI en sonunda hukuki mücadeleyi de kaybedince saldırganın telefonunun güvenliğini kırmak için başvurmuş ve yaklaşık 900 bin dolar gibi büyük bir zarara girmek zorunda kalmıştı.

FBI'ın adli tıp uzmanı Flatley'nin açıklamaları, her ne kadar hakarete varan derecede de olsa, Apple'a zarar verecek değil bence tam tersine, Apple'ın marka değerini yüceltecek bir açıklama yapmış. FBI'ın bile kıramadığı şifreler, akıllı telefonlarda veri güvenliği konusunda Apple'a başka bir boyut kazandırıyor. Bakalım Apple konuyla ilgili açıklamaya bir cevap verecek mi?