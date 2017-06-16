FBI, Deadpool Filmini Facebook'a Yükleyen Kişiyi Tutukladı

Deadpool filmini daha vizyondayken Facebook'a yükleyen bir genç, 'telif hakkı ihlali' suçundan dolayı tutuklandı.

Ortaya çıkan bir eserin, yaratan kişiye ait olduğunu simgeleyen ve eserin, yaratıcısı olmadan herhangi bir yerde paylaşılmasını ya da kullanılmasını yasaklayan telif haklarının ihlali günümüzde çok büyük cezalara sebep olabiliyor. Öyle ki bazen basit bir telif ihlali bile binlerce dolar tazminat cezasına çarptırılmanıza neden olabiliyor.

Telif hakları ihlali suçuyla ilgili bir olay da geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. FBI, 2016 yılında yayınlanan Deadpool filmini vizyona girdikten sadece 8 gün sonra Facebook'a yükleyen Kaliforniya'da yaşayan Trevon Maurice Franklin isimli 21 yaşındaki bir genci tutukladı. FBI'a göre Franklin, film henüz vizyondayken Deadpool filmini dijital mecralarda paylaşarak yaklaşık 5 milyon kişinin bu eseri herhangi bir ücret ödemeden izlemesine neden oldu.

Ayrıca dijital mecralara yüklediği bu görüntüyü fiziksel olarak da çoğalttığı iddia edilen genç, "telif hakkı ihlali" suçundan dolayı 3 yıl hapis istemiyle yargılanacak.