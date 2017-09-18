Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel bilgisayarında gözüken bantlı kamera ile gündeme gelen güvenlik sorunları hakkında tartışmalar bitmek tükenmek bilmiyor. Son söz ise ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu’undaki bir yöneticiden geldi.

İnternette dolaşırken kendinizi korumanın birbirinden farklı yolları olsa da, en uygun maliyetli olanı web kameranızın üzerine bir parça bant koymanızdır. Bu, kişisel alanınızı bilgisayar korsanlarına karşı korur ve casusluk yapmak isteyenler görüntü alamazlar.

FBI Direktörü James Comey, kendi kişisel dizüstü bilgisayarında bulunan dahili web kamerasını kullandığını belirtiyor. Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den bu yana en endişe verici itiraf bu olsa gerek. ABD’nin uluslararası federal temsilcisi olan FBI’da görevli bir yönetici bile endişe içerisindeyse, kişisel güvenliğimiz gerçekten tehdit aldında demektir.

Bir konferans sırasında görüşlerini belirten Comey konuya ilişkin, “Bu açıklamamla ilgili alay dolu mesajlar aldım ve alay edenleri de kınıyorum. İnsanlar arabalarının ve evlerinin kapılarını kilitlerler, bir alarm sistemi kullanabilirler. Bunları ben de yapıyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Comey, buna benzer önlemlerin FBI ofisleri içerisinde bile özellikle alındığıonı belirtiyor. Kendisi, 2008 yılında yaklaşık 1.8 milyon Yahoo kullanıcısının kameralarından çekilen resimlerin hükümet sunucularına gönderildiğini hatırlatıyor ve herkesin eşit tehit altında kaldığını vurguluyor.

Her şey internete bağlandı ve güvenlik kabusu başladı:

Elbette kameranızı bir bantla kapatmak sorunu kökten çözmeyebilir. Günümüzde kahve makinesinden duş başlığına kadar internete bağlanabilen binlerce cihaz kullanımda. Haliyle güvenlik endişeleri cihaz sayılarına paralel olarak artmaya devam ediyor.

En korkutan geçrek ise internete bağlı güvenlik kameraları. Siz bilgisayarınızdaki kamerayı bantla kapatırken, işi zaten etrafı izlemek olan güvenlik kameraları artık korsanların ilk hedefleri arasında.