FBI'ın 2 Saat Süren Testini Yarım Saate İndiren Türk

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onay, FBI'ın 2 saat süren DNA'ya dayalı kişi tanımlama testini 34 dakikaya indirdi.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Onay, bir süredir üniversitedeki teknoloji merkezinde kurduğu şirketle birlikte DNA hakkında önemli gelişmelere yol açabilecek genetik testler gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 1.5 yıl önce kurduğu şirketinde yaptığı çalışmalar esnasında tam anlamıyla doğru sonuç veren DNA temelli kişi tanıma kiti geliştiren Doç. Dr. Hüseyin Onay, kişi tanıma testlerinin süresini çok daha hızlandıracak bir test geliştirdi. Belirtilene göre Onay'ın geliştirdiği bu testte tükürükte serbest halde bulunan DNA örnekleri inceleniyor ve böylelikle DNA'nın hücrelerden izole edilmesine ihtiyaç duyulmadan test hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

DNA'dan kişi tanıma testiyle ilgili açıklamalar yapan Onay bu testin laboratuvar ortamında 6 saatte yapılabildiğini, FBI'ın ise testi 2 saatte gerçekleştirdiğini ve geliştirdiği yöntemle birlikte testin yapıldığı sürenin sadece 30 dakikaya indirildiğini belirtiyor. Öte yandan Onay'ın geliştirdiği bu test kesin olarak doğruluğu vaat ettiği için testin kolaylıkla pasaport kontrollerinde, kozmik odalara girişlerde ya da kişisel kasalara ulaşılabilmesi için kullanabileceği de belirtilmiş.