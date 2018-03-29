FBI’ın Ajanları Eğitirken Sorduğu 4 Beyin Yakıcı Soru

FBI’ın ajanları eğitirken sorduğu 4 görseli sizlere paylaştık. Bu görsel ve soruyu doğru bilip FBI’da ajan olmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), her gün farklı bir konuyla gündeme geliyor. Bünyesinde üst düzey eğitim almış pek çok ajanı barındıran FBI, bu ajanlar için bazı testler yapıyor. Son günlerde bu testlerden bazıları internet aleminde sıkça konuşulmaya başladı. FBI tarafından kullanılan bu görseller, ajanların bir insanı incelerken nelere dikkat ettiğini gösteriyor. İşte FBI’ın ajanlar için kullandığı sorulardan bazıları. Bu soruların cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1 - Çocuğun Annesi Kim?

Bir odada karşılıklı şekilde iki kadın oturur. Ortalarında ise bir çocuk oyuncaklarıyla oynar. Peki bu çocuğun annesi kim? Görseli dikkatlice inceleyerek bu sorunun cevabını bulmalısınız.

2 - Doğru Hap

Psikopat bir seri katil var. Kurbanlarını kaçırıp önüne iki hap koyan bu seri katil, haplardan birinin zehirli, diğerinin ise zehirsiz olduğunu söylüyor. Kurbandan bu haplardan birini seçmesini isteyen seri katil, geriye kalan hapı kendisi yutuyor. Kurbanların her seferinde zehirlenerek ölmesinin ardındaki gizem ne olabilir?

3 - Buzlu İçki

Sıcak bir yaz gününde bir kadın ve bir erkek restoranda hararetlerini almaları için 5 tane buzlu içki siparişi veriyorlar. Gelen içkilerden 4 tanesini kadın hemen içiyor, kalan 1 taneyi ise adam içiyor. Adam daha sonra içkiden zehirlenerek ölüyor. Doktor içkilerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içkilerden 4 tane içen kadın nasıl ölmedi?

4 - İntihar Kuşkusu

Bir adam yanında silah, çanta ve teyple ölü bulunuyor. Araştırmayı yürüten polisler, teypteki son kaydı dinlemek için “oynat” tuşuna basıyorlar. “Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum” diyen bir ses ve hemen ardından bir silah sesi duyuluyor. Polisler bu kayda rağmen bunun bir intihar olmadığını, bir cinayet olduğunu düşünüyorlar. Polisler neden böyle düşünmüş olabilir?

Cevaplar

1 - Çocuğun Annesi Kim?

Görselin sol tarafında yer alan yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesi. Kadının ayaklarına dikkatli baktığınızda, çocuğunu koruma iç güdüsüne sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda çocuklar bir oyun oynarken genelde annelerine dönük hale oynarlar. Çocuğun duruşu da annenin yeşil kıyafetli kadın olduğunu doğruluyor.

2 - Doğru Hap

Hapların ikisi de zehirsiz. Kurbanın önünde hapı içmesi için bulunan su zehirli. Bu sayede seri katil her zaman amacına ulaşıyor.

3 - Buzlu İçki

Hatırlarsanız, kadın bu içkileri “hemen” içmişti. Zehir buzda olduğu için kadın kurtuldu, çünkü buzlar erimeden içecekleri içti. Adam ise buzun erimesini bekleyerek zehir karışımını içmiş oldu.

4 - İntihar Kuşkusu

Adam intihar ettiyse, bu kaydı nasıl başa sardı? Teyplerde, kayıttan sonra teybi başa sarmak gerekiyor. Polisler “oynat” tuşuna bastıklarında direkt kayıt başladığı için bir kişinin bu ses kaydını başa sarması gerekiyor.