FBI’ın Ajanların Eğitimi İçin Sorduğu 5 Soru! (Tazeler)

FBI, ajanlarını eğitmek için bazı beyin yakıcı sorular soruyor. Biz de bugün sizlere bu beyin yakıcı sorulardan bazılarını sorduk. Bakalım kaçını doğru cevaplayacaksınız?

Kısa süre önce FBI’ın ajanların eğitim sırasında sordukları sorulardan bazılarını sizlere sunmuştuk. Bu sorular karşısında pek çoğunuz içinizde potansiyel bir ajan olduğunu kanıtladınız. Bugün sizlere yine FBI’ın özel ajanlar için hazırladığı 5 beyin yakıcı soruyu sunacağım. Bakalım bu sorular karşısında da iddianızı sürdürebilecek misiniz?

Soru 1 - Seri Katil

Bir seri katil kurbanını evine çağırır ve birlikte yemek yerler. Yemek bittikten sonra kurbanına elma ikram eder. Bunun ardından seri katil, elmayı bir bıçakla ikiye böler ve bir yarısını kurbana verir, diğer yarısını ise kendi yer. Kurban elmayı yer yemez ölür. İkisi de aynı elmayı yediyse katil nasıl ölmedi?

Soru 2 - Kimyagerin Ardındaki Gizemli Not

Döneminin ünlü kimyagerlerinden biri laboratuvarında ölü olarak bulunur. Cesedi araştıran polis, cinayete dair 5 kişiyi şüpheli olarak düşünmektedir. Bu kişiler, Joshua, Nicolas, Nathan, Felice, ve Peter. Polis bununla beraber cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış bir not bulurlar. Notta: “26-3-58 / 28-27-57-16 yazmaktadır. Polis bu notu okuduğunda katillerin kim olduğunu hemen anlamıştır. Peki, polis katillerin kim olduğunu nasıl fark etti?

Soru 3 - Katil Kim?

Bir pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet gerçekleştiğinde evde 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorar. Şüphelilerden eşi kitap okuduğunu, aşçı kahvaltı hazırladığını, hizmetçi masayı topladığını, bahçıvan ise çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis suçluyu tespit eder. Katil hangisi?

Soru 4 - Para Kimde?

Bir adam, işe gitmeden önce masanın üzerine 100 dolar koyar. İşi bitip geri döndüğünde ise masanın üstünde paranın koyduğu yerde olmadığını görür. Gün boyu evde olan kişilere sorduğunda ise şu yanıtları alır:

Aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler. Adam paranın burada olmadığını fark eder.

Hizmetçi, güvenli olması için parayı kitabın 10 ve 11. sayfalarının arasına koyduğunu söyler, ancak para burada da yoktur.

Elektrikçi, parayı 10. ve 11. sayfaların arasından alıp güvenli olması için 11 ve 12. sayfalar arasında koyduğunu söyler.

Adam, 3 kişinin açıklamasının ardından parayı kimin çaldığını hemen tespit eder. Peki, bu kişi kimdir?

Soru 5 - Camdaki Buğu

Bir adam, çalışma odasında ölü bulunur. Onu bir arkadaşı bulup polise ihbar etmiştir. Polis olay yerinde arkadaşını ölü bulan kişiye onu nasıl bulduğunu sorduğunda, arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarının açık olduğunu fark ettiğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını camda yatar halde bulduğunu ve hemen kapıyı kırarak içeri girdiğini belirtir. Bu açıklamanın ardından polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini anlar. Polis bunu nasıl anlamıştır?

Cevaplar

Cevap 1 - Seri Katil

Katil bıçağın bir yüzüne zehir sürmüş. Bu sayede elmanın yarısı zehirli diğer yarısı zehirsiz oluyor.

Cevap 2 - Kimyagerin Ardındaki Gizemli Not

Kimyager ölmeden önce periyodik tabloda elementlerin atom numaralarını yazdı. 26 (Fe) - 3 (Li), 58 (Ce): Felice, ve 28 (Ni), 27 (Co), 57 (La), 16 (S): Nicolas isimleri ortaya çıkıyor.

Cevap 3 - Katil Kim?

Aşçı öğleden sonra gerçekleşen bir cinayet için bu sırada kahvaltı hazırlıyorum demiş. Bu da onun yalancı olduğunu doğruluyor.

Cevap 4 - Para Kimde?

Hırsız elektrikçidir. Kitabın 10 ve 11. sayfalarını kontrol ettiği yetmiyormuş gibi verdiği 11 ve 12. sayfa numaraları tek bir yaprağın arkalı önlü kısmına denk gelmektedir. Yani bu sayılar arasına para saklamak imkansızdır.

Cevap 5 - Camdaki Buğu

Camlar asla dışarıdan buğulanmaz. İçerinin daha sıcak olmasından dolayı daime içte buğulanma olur.