Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Van Gogh Müzesi’nden 2002 yılında İtalyan mafya Camorra tarafından çalınan iki tablo, yıllar sonra tekrar sergilenmeye başlandı.

İtalyan mafya Camorra tarafından Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nden 2002 yılında çalınan 'Scheveningen'de Deniz Manzarası' ve 'Nuenen Reform Kilisesi'nden Çıkan Cemaat' isimli iki tablo, 26 Şubat tarihine kadar Napoli’deki Capodimonte Müzesi’nde görülebilecek. Daha sonra da Amsterdam’daki müzeye tekrar teslim edilecek.

Çalınan iki tablonun dönüşüyle alakalı olarak müzede şimdiden kutlama hazırlıklarına başlandığı, tabloların 21 Mart tarihinden itibaren müzede daimi olarak yerini alacağı belirtildi. Van Gogh Müzesi Müdürü Alex Rüger "2002'den beri yeryüzünden kayboldukları sanılan bu tabloların bulunmuş olması bir mucize. Bu iki Van Gogh eserinin 14 yıl sonra yeniden halka sergilenmesi kutlanmayı hak ediyor. Sanat eserlerinin bulunması için gösterdikleri çabadan ötürü İtalyanlara teşekkür etmek amacıyla tablolar ilk olarak bulundukları bölgede sergilenecekler. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Scheveningen'de Deniz Manzarası

FBI, 30 milyon dolar değere sahip olan bu iki tablonun çalınmasını ‘en önemli 10 sanat suçu’ listesine dahil etmişti.

Nuenen Reform Kilisesi'nden Çıkan Cemaat