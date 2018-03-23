FBI, Bazı iPhone Kilitlerini Ölü Parmakları Kullanarak Açmış

Forbes’te yayınlanan habere göre FBI, bazı iPhone modellerinin ekran kilidini açmak için ölü insanların parmak izlerini kullanmış.

Son zamanlarda ölü insanların parmaklarının, bazı telefonların ekran kilitlerini açması için kullanıldığına yönelik söylemler epeyce artmıştı. Forbes, yayınladığı haberinde FBI’ın bunu kullanarak iPhone kilidi açtığını ortaya koydu.

Habere göre FBI, yüksek miktarda uyuşturucu alması sebebiyle hayatını kaybeden bir kişinin, bu maddeyi kimden aldığını bulabilmek adına parmak izini kullanarak telefonun kilidini açmış. Yayınlanan rapor, FBI’ın bunu en çok iPhone modellerinde kullandığını gösteriyor.

Bazı kimseler, FBI'ın bu tutumunun kişilik haklarına saldırı olduğunu düşünse de yasalar, kişinin ölümünden sonra herhangi bir gizlilik mahremiyetinin olmadığı yönünde. Dolayısıyla kurumun önünde, ölü insanların parmaklarını kullanmasında herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

Hatırlarsanız FBI, 2016 yılında San Bernardino saldırganı olan ve 14 kişinin ölümünden sorumlu olan Rizwan Farook’un iPhone’na erişebilmek için Apple’dan yardım istemiş, Apple ise kullanıcıların gizliliğini ön planda tutarak bu isteği reddetmişti.