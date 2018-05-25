FBI, Kaynağı Bulunamayan Patlama Seslerini Araştıracak

ABD’liler, son yıllarda gittikçe artan sayıda gizemli patlama sesleri duyduklarını bildiriyorlar. Kaynağı bir tülü bulunamayan bu patlama seslerinin nereden geldiğini öğrenmek ise artık Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevi olacak.

Son yıllarda yabancı basın kaynakları, özellikle ABD’de sürekli duyulan gizemli patlama seslerine ilişkin haberler bildiriyorlar. Bu seslerin kaynağına dair pek çok teori öne sürülse de bir türlü nedenleri tespit edilemiyor. Bilinmeyen bir sismik aktivite, meteolarlar ve hatta gizli uzaylı teknolojilerine dair pek çok tartışma konusu var.

Üzerinde en çok durulan ve mantıklı konulardan birisi ise terör örgütlerinin patlayıcıları test etmesi ancak kim bilir, bu anormal seslerle ilgili ulaşabildiğimiz tek şey komplolarla ve duyum haberleriyle sınırlı. Birleşik Devletler’in iç istihbaratından sorumlu Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seslerin kaynağını tespit etmek için kolları sıvadı.

En son 22 Mayıs’ta ABD’nin Philadelphia kentinde yaşanan olaylar, basına bu şekilde yansımıştı:

Şehrin Bucks ve Lehigh isimli iki ilçesinde de gece saat 4.00’da duyulan bu sesler, son yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında defalarca kaydedildi. Kısa bir YouTube aramasıyla çekilen görüntüleri, haberleri ve sesleri bulabilirsiniz. İnsanları fazlasıyla tedirgin eden patlama seslerinin gizemini çözmek için yerel polislerin ve araştırmacıların gücü yetmiyor. Eğer bir terör aktivitesi söz konusu olsaydı, uzmanlara göre kaynağı çoktan keşfedilirdi.

Bir diğer videoda ise söz konusu patlamaların geniş bir derlemesi var:

FBI’ın bu olaya el atması, devlet yetkililerinin de konuyu ve şikayetleri ciddiye aldığını gösteriyor. En azından şimdilik bu konuda ter dökecek en yetkili kurumun FBI olduğunu biliyoruz. Bulunacak kanıtların halka açıklanma durumu ise haber merkezlerine göre oldukça şüpheli.

Bakalım bu olayın altından neler çıkacak.