FBI, NSA ve CIA'in Uyarısına Karşılık Huawei'den Cevap!

Huawei, geçtiğimiz gün ABD'deki istihbarat teşkilatlarının, "güvenlik sorunu" iddiasını resmi bir basın açıklamasıyla cevapladı.

Geçtiğimiz gün ABD'de CIA, NSA ve FBI gibi istihbarat teşkilatları gerçekleştirdikleri "Senato Güvenlik Toplantısı"nda, Huawei'nin akıllı telefonlarında güvenlik açığı bulunduğunu belirtmişti. Son dönemlerde ABD'deki hat şirketlerinin Huawei'ye uyguladıkları gayrıresmi ambargodan sonra yapılan bu açıklama'dan sonra ise, Huawei tarafından kıyametler koparılmıştı. Aşağıdaki haberde daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Huawei'den ise resmi basın açıklaması geldi. Tarafımıza da ulaştırılan basın açıklamasında, yine konunun ABD'deki piyasa ambargosuyla ilişkili olduğunu savundu. Yaptıkları açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Huawei, ABD hükümetinin pazarda Huawei'ye yönelik kısıtlayıcı birtakım faaliyetlerinin farkındadır. Huawei, tüm dünyada 170 ülkede hükümetlerin ve tüketicilerin güven duyduğu bir şirkettir ve siber güvenlik ile ilgili herhangi bir iletişim teknolojisi firmasından daha fazla risk taşımamaktadır. Açıklık ve şeffaflık konusunda da her zaman kararlı bir tavır sürdürmeye devam edecektir. Huawei, inovasyona ve Ar-Ge’ye olan inancı ile tüm pazarlarda başarılı olmasına yardımcı olan yenilikçi teknolojiyi sunmaya devam ederek uluslararası alandaki çalışmalarını geliştirmeyi sürdürecektir."

Konu gittikçe ilginç bir piyasa savaşına dönüşmeye başladı. Özellikle de Çin'in dünyada en çok satılan Huawei ve ZTE gibi markalarına, ABD'nin yetkililerinden yapılan doğrudan saldırılar bakalım nasıl sonuçlanacak? Yine de açıkçası bu zamana kadar Huawei'de bahsedilen güvenlik açıkları varsa, özellikle de bağımsız siber güvenlik kurumlarının ABD'deki istihbarat kurumlarından önce davranırlardı diye düşünüyorum. Tabii ki iddiaların gerçekliğini zaman belirleyecek.