FBI, Tam 50 Ülkeye Yayılmış Router Virüsü Tespit Etti!

Rus hacker'lar tarafından geliştirilen yeni bir casus yazılım router cihazlarına sızarak kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye başlayınca, FBI tarafından bir uyarı yayınlandı. Buna göre; dünya genelinde yaklaşık 50 ülkedeki kullanıcıların verileri şu an tehdit altında!

Eskiden virüs dendiği zaman, hepimizin aklına masaüstü yada dizüstü bilgisayarlara bulaşan, işletim sistemini çökerten ufak zararlı yazılımlar gelirdi. Fakat günümüz teknolojisini ve gelişmiş ağ yapısını ele aldığımız zaman, hacker'ların hiç de öyle küçük hedeflere yönelmediğini görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz cuma günü FBI tarafından yayınlanan yeni bir bildiriye göre Ruslar tarafından yazılmış ve router cihazlarını hedef alan yeni bir virüse rastlandığı belirtildi.

Yaklaşık 50 ülkeye yayıldığı tespit edilen bu virüslerden en çok etkilenen ülke ise Ukrayna olarak göze çarpıyor. Üstelik FBI'ın çabalarına rağmen, bu yeni virüsün dünya genelinde halen çok aktif olduğu ve yayılmaya devam ettiği, yeterli sayıda kullanıcının henüz gereken önlemi almadığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre bu tehditin arkasında Rus hükümeti tarafından desteklendiği iddia edilen Sofacy adlı bir hacker grubu var. Aynı zamanda bu oluşumun, 2016 yılında ABD'de gerçekleştirilen seçimlerde ismi duyulan, Demokratik Ulusal Komite'ye çalıştığı iddia edilen APT28 ve Fancy Bear isimli grup ile de yakından bağlantılı olduğu söyleniyor. Kullanıcıların router cihazlarına sızarak onların trafik verilerini izleyen ve başka yerlere gönderen virüs için FBI, router cihazlarının yazılımlarını güncellenmesini ve cihazlara erişim için güçlü şifreler kullanılmasını tavsiye ediyor.

Cisco Systems firması tarafından konuya ilişkin yayınlanan bilgilendirme metninde; Belkin, Linksys, Netgear ve TP-Link gibi bilindik ve en çok kullanılan markaların bu virüslere açık olduğu belirtilirken, konuyla alakalı bazı diğer teknik detaylara yer verilmiş.