Amerika'nın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray yaptığı açıklamada, "Going Dark" olarak adlandırılan soruna çözüm bulunması çağrısı yaptı. "Going Dark", dijital cihazlarda varsayılan güçlü şifreleme yaygınlığının, bir soruşturma sırasında veri toplamak için çalışan kolluk kuvvetlerinin hareket etmesini zorlaştırdığı fikrine verilen genel ad olarak tanımlanabilir.

ABD'de bir siber güvenlik konferansında konuşma yapan FBI Direktörü Christopher Wray yaptığı konuşmada eskiden olduğunun aksine, belirli bir mevzuat taslağından ya da hem güçlü şifreleme sağlayan hem de devletin ihtiyacı olduğunda bu şifrelerin kırılmasını sağlayan bir teknik çözümden bahsetmedi. Wray genel olarak, anahtar emanet sistemi diye adlandırılabileceğimiz, FBI ya da başka bir kurumun belirli şartlar altında bir cihazın kilidini açarak bazı verilere ulaşabilecek bir sistemin olmasını istediklerini belirtti. Ayrıca, cihaz ve yazılım üreticilerinin müşterileri için böyle bir sistemi kullanmalarında da sorun bulunuyor. Zira Clinton yönetimi sırasında buna benzer bir çaba harcanmış ancak başarılı olunamamıştı.

Bununla birlikte teknik uzmanlardan oluşan bir ekip yaptığı açıklamada FBI'ın sorduğu şeyin imkansız olduğunu belirtti. Wray ise yaptığı açıklamada endüstri tarafından inovasyon gerektirdiğini bildiğini ancak bunu yapmanın imkansız olduğunu iddia etmediğini söyledi. Wray, 2017 yılı boyunca FBI'ın yaklaşık 7.800 şifrelenmiş cihaza erişemediğini de belirtti.

FBI Direktörü konuşmasının devamında, kurumunun güçlü şifreleme dahil, bilgi güvenliği önlemlerini desteklediğini belirtti. Wray, "Aslında FBI, siber suç ve ekonomik casuslukla savaşan cephede. Ancak bilgi güvenliği programlarının, Amerikan halkını güvence altına almak için gereken yasal araçları zayıflatmaması için düşünceli bir şekilde tasarlanması gerekiyor" dedi.

FBI özellikle 2013 yılında Edward Snowden'ın ortaya çıkardığı sıkandal dinlemelerden sonra halkın daha fazla güvenlik bilincine sahip olması nedeniyle dijital cihazlara daha fazla erişim için baskı uygulamaya çalıyor. Hatırlayacağınız üzere FBI ile Apple arasında geçtiğimiz yıllarda bir teröristin telefon şifresiyle ilgili oldukça medyatik bir tartışma dönmüştü. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sizce devlet kurumları istediği zaman kişisel bilgilerinize erişebilmeli mi?