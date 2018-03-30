SpaceX'in Çılgın İnternet Projesi FCC'den Onay Aldı

Federal İletişim Komisyonundan (FCC) gerekli izinleri alan Elon Musk, geniş bant uydu interneti için çalışmalara başladı.

ABD’nin Federal İletişim Komisyonu (FCC), ağ tarafsızlığını kaldırmasıyla uzun bir süre eleştirilmişti. Daha sonra eleştirilerin de etkisiyle ağ tarafsızlığı konusunda olumlu adımlar atmaya başlayan FCC’den güzel bir hamle daha geldi.

SpaceX ile görüşmelere başlayan ABD’nin Federal İletişim Komisyonu, geniş bant uydu hizmetinin başlatılması için yetki verdi. Yapılacak yeni uydu interneti sistemi sayesinde ülkenin tüm bölgelerindeki telefonlar, yüksek hızlı internetten faydalanabilecek. Ka ve Ku bantlarında çalışan yeni uydu interneti sistemi için 4425 adet düşük yörüngeli uydu kullanılacak.

Şimdiden 800 uyduyu satın alan SpaceX’in önümüzdeki yıl yeni sistemi kullanıma sürmesi bekleniyor. SpaceX'in Başkan ve Baş Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, ”FCC’nin yeni uydu interneti sistemimizi onaylamasını ve destek vermesini taktir ediyoruz. Yeni atılımımız için çıkan onaylama kararı, gelecekte tüm dünyaya uydu internetini yaymamız için önemli bir adım.” dedi.

Yeni uydu interneti sistemi tamamlanmasının ardından çevirmeli internet hizmeti olmayan yerlerde dahi hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca yeni internet hizmeti Amerikalıların çoğunluğu için tek olan internet sağlayıcısı seçeneğine yeni bir alternatifte yaratmış olacak. Ancak henüz proje tamamlanmadığı için yeni alternatifin ne derece iyi olacağıyla ilgili konuşmak için çok erken.