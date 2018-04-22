Dışkı Transferi, Hayatımızı Nasıl Kurtarabilir?

Eğer bir doktorsanız, insan hayatını kurtarmak için çok garip durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz . Fekal nakil de onlardan birisidir, peki fekal nedir bu fekal nakil?

Sağlığınız için hiç birisinin kakasını yediğinizi düşündünüz mü? Trans-poo-sion yani kaka transferi olarak bilinen fekal nakil, kesinlikle diğer ilaç prosedürlerine göre hem çok ilginç hem de biraz iğrenç.

Bu transferin nasıl yapıldığına gelecek olursak, sağlıklı bir kişiden alınan bir dışkı örneği hasta kişinin ağzına direkt olarak verilir. Amaç, alıcı hastanın vücudunu yeni mikroplarla tanıştırmaktır ve bu hayat kurtarıcı olabilir. Çok ilginç değil mi?

Bu durum, vücudumuzdaki her mikrobun ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Bağırsak, birbirleriyle ve insan dokularıyla etkileşime giren birçok farklı mikroorganizma türüyle son derece zengin bir dünya. Karanlık bir bağırsağın oksijenden yoksun derinlikleri, bir yağmur ormanı veya mercan kayalığı kadar zengin bir ekosistemdir. Tüm bunların popomuzda olması gerçekten etkileyici.

Kaka transferine ihtiyaç duyulmasının sebeplerinden birisi de antibiyotiklerdir. Antibiyotikler, modern çağın mucizelerinden biridir ancak iyi ve kötü bakterileri aynı anda öldürdüğü için bağırsaklarımızdaki yararlı bakterilerinden de gitmesini sağlar. Bu durum kadınlarda mantara sebep oluyorken ve her iki cinsiyette bağırsak sisteminin bozulmasına, sebep olur.

Kısacası bu tür bir işlemin üzerinizde gerçekleşmesinden kaçınmak için bilinçsiz ilaç ya da antibiyotik kullanmayın. Sağlıcakla kalın!