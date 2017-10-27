Felaket Habercisi 'Deprem Işıkları' Nasıl Oluşurlar?

Depremler sırasında görülen ışık parlamaları, geçtiğimiz aylarda Meksika'da yaşanan deprem sırasında yine görüldüler ve insanların kafasında yine aynı soru oluştu; bu ışıkların kaynağı ne?

Geçtiğimiz aylarda Meksika açıklarında açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Gelen bilgilere göre deprem nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından sosyal medyada başkent Mexico City’nin üzerinde beliren mavi ve yeşil ışık parlamalarına ait videolar paylaşıldı. Videoların depremden önce mi yoksa sonra mı çekildiği bilinmiyor.

Bu Parlamalar Nedir?

Bu tip parlamalara ‘deprem ışıkları’ ya da ‘deprem yıldırımları’ denir ve deprem bölgesindeki tektonik plakaların aşırı gerilmesinden dolayı meydana gelirler. Her ne kadar bildiğimiz yıldırımlara benzeseler de gökyüzünde değil yeryüzünde oluşurlar. Yerden yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıkabilen ışıklar, çoğunlukla deprem sırasında gerçekleşse de bazen öncesinde ya da sonrasında da görülebilirler.

National Geographic, deprem ışıklarının oluşumunu, dünyanın manyetik alanının tektonik gerilmeler ile bozulması ve kuvartz taşıyan kayaçların sıkıştırıldığında voltaj üretmesi olarak açıklamıştı. 2014 yılında yapılan başka bir araştırma da bazalt ve gabro kayaçlarının ortaya çıkardığı elektriğin deprem ışıklarına neden olabileceği belirtilmişti.