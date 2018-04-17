Dev Göktaşı Dünya'yı Sıyırıp Geçti!

Cumartesi günü Güneş Sistemi'nde ilerleyen başı boş bir göktaşı, Dünya'yı adeta sıyırıp geçti. Göktaşını son anda fark edebilen bilim insanları, gezegenimize çarpması halinde bir felakete yol açabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Dünya tam anlamıyla bir felaketin kıyısından döndü. Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde göktaşı, Dünya ile ayın ortalama uzaklığının yarısı kadar mesafeden Dünya’yı sıyırıp geçti. NASA’da bulunan bilim insanları ise Asteroid 2018 GE3 adını verdikleri göktaşını, ancak geçişine birkaç saat kala farkedebildi.

Bilim insanları düzenli olarak Dünya’nın yakınından geçen gök taşlarını tespit ederler. Fakat bu göktaşları çoğunlukla araba ve nadiren ev boyutundadır. Fakat geçtiğimiz günlerde Dünya’nın yanı başından geçmiş olan Asteroid 2018 GE3 isimli gök taşının 47 ile 100 metre arasında bir genişliğe sahip olduğu düşünülüyor.

106 bin km/s hızla ilerleyen Asteroid 2018 GE3, Dünya’ya yalnızca 190 bin kilometre uzaklıktan geçti. Bu mesafe size yakın gelmeyebilir, fakat Dünya’nın devasa uydumuz olan Ay’ı 384 bin kilometre uzaklıkta yörüngede tutabildiğini düşünürsek, Asteroid 2018 GE3’ün biraz daha yakın olması halinde Dünya’nın çekim kuvvetine kapılması muhtemeldi.

Bilim insanlarına göre böyle bir gök göktaşının herhangi bir yerleşim yerine düşmesi inanılmaz kayıplara neden olabilir ve koca bir şehri haritadan silebilir. Bilim insanlarının tahminlerine göre Asteroid 2018 GE3, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 185 katı enerjiye sahipti. Böyle bir enerjinin yaratacağı yıkımı tahmin etmek dahi zor.