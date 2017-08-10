Nükleer Patlama Esnasında Hayatınızı Kurtaracak Eşyalar

Yakınlarınızda nükleer bomba patladığında yapacağınız ilk şey bir yere sığınmak olacak. Peki, bu sığındığınız yerde yanınızda hangi eşyaların olması gerekiyor?

Hiçbir zaman görmek istemediğimiz, ancak 14.900’den fazla olduğu düşünüldüğünde yakında kullanılmaya başlayacağını hissettiğimiz nükleer bombaların yakınınızda patladığında neler yapmanız gerekiyor? Daha önceki yazılarımızda beton evlere ve mümkünse bodrum katlarına doğru geçmeniz gerektiğini belirtmiştik. Bu sıralar Kuzey Kore ile Amerika arasında yaşanan gerginlik ve Kore’nin ilk kıtalararası balistik füze denemesini başlatmasının ardından 5.000 kilometre öteye giden bu füzelerin neler yapacağını daha çok önemsemeye başladık. Şu anda elinde nükleer güç bulunduran 9 ülke bulunuyor ve bu ülkelerin elindeki silahları terörist gibi bağımsız güçlere kaptırma ihtimali her an var.

Eğer IŞID, PKK gibi hain terör örgütlerinin eline böyle yok edici silahlar geçseydi, kullanmaktan şüphe etmezlerdi. Bu yüzden gerek Kuzey Kore’den Alaska’ya atılacak bir füzeden dolayı Amerika, gerekse de dünyadaki herkes her an nükleer bir felakete maruz kalma ihtimaline göre yaşamalı. Bugün sizlere nükleer bombanın etkilerini hissedebileceğiniz bir uzaklığa sığındığınızda kurtulmanız için gerekli malzemelerden bahsedeceğiz. Bu malzemeleri yanınızda bulundurur ve güvenli alanlarda kalmayı başarabilirseniz, hayatınıza devam edebilirsiniz.

Malzemelere geçmeden önce böyle bir olayla karşılaşınca hiç vakit kaybetmeden kendinizi betonların arasına kapatmanız gerektiğini hatırlatalım. Mümkünse sağlam gördüğünüz bir binanın bodrum katına inerek bu felaketten kurtulabilirsiniz.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı(FEMA) tarafından hazırlanan listeye göre nükleer felaket sırasında yanınızda olması gereken gereçler:

Su, günde en az 2-3 bardak içmek ve vücudunuza sürerek radyasyonun etkilerini azaltmak için yeterli miktarda

Yiyecek, bozulmayan ve en az üç gün yetecek besin kaynağı

Pil veya krankla çalışan radyo

El feneri ve ilave piller

İlk yardım kiti

Yardım çağırma düdüğü

Kirli havadan korunmak için toz maskesi

Nemlendirilmiş havlu, çöp torbaları ve kişisel sağlık için plastik malzemeler

İngiliz anahtarı veya pense

Konserve benzeri yiyecekleri açmak için aparat

Yerel haritalar

FEMA, yukarıdaki temel ihtiyaçlara sahipseniz, bu ihtiyaçları aşağıdaki ögelerle güçlendirmenizi öneriyor:

Reçeteyle satılan ilaçlar

Evcil hayvan için ekstra gıda ve su

Su geçirmez taşınabilir poşetlerde sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik belgesi ve banka hesap kayıtları gibi önemli aile dokümanları

Nakit veya seyahat çekleri

Her kişi için uyku tulumu ve sıcak battaniye

Uzun kollu gömlek, uzun pantolonlar ve sağlam ayakkabılar.

Yangın söndürücü

Kişisel hijyen malzemeleri

Kağıt paket, bardak, tabak, havlu ve benzeri malzemeler

Kağıt ve kalem

Kitaplar, oyunlar, bulmacalar veya çocuklar için etkinlikler

Bu malzemeleri yanınızda bulundurmak çok zor bir ihtimal, ancak en azından evinizde bu tarz önlemleri alırsanız, böyle bir olayı evinizde geçirebilir ve yetkililer sizi alana kadar hayatta kalabilirsiniz. Umarım böyle bir olayı hiçbir zaman yaşamayız.