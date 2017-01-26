Dünyaca ünlü gitar ve müzik gereçleri üreticisi Fender, uygulama sektöründe de önemli başarılara imza atıyor.

Ağustos ayında, gitarları ile tanıdığımız Fender, fiziksel olmayan ilk sanal ögeyi satışa sundu: Bir akıllı telefon uygulaması. Elbette, ikonik yapımcı, özellikle müzik tutkunlarının büyük beğenisini kazandı.

Gitar ayarlama uygulamaları olağanüstü sayılmaz; fakat Fender'in elektrikli ve akustik ve bas gitarlar için bir farklı ayarlamalar sunan ve bunları nasıl yapacağınızı gösteren uygulaması son derece başarılı.

Fender Tune ilk olarak Apple App Store için yayınlamıştı. Hafta için Android telefon kullanıcıları da, uygulamalarına kavuştu. Üstelik, Fender bunu ücretsiz sunuyor

Fender, insanların sevdikleri şeyi yaparken, yenişeyler başarmaları için önemli bir eyleme imzattı. Ayrıca Fender, Tune'un henüz ilk basamak olduğunu da vurguluyor.

Fender Tune, artık pahalı kulak-içi kulaklıklarla da uyum içerisinde çalışabiliyor.

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