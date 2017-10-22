Fenerbahçe, Galatasaray Maçını FİFA 18'de Simüle Etti

Fenerbahçe Spor Klübü, deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisinden önce maçın FİFA 18 simülasyanunu sosyal ağ hesaplarından paylaştı. Maç 0-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'la karşılacak olan Fenerbahçe, FİFA 18 adlı popüler konsol oyununda maçın simülasyonunu yaptı. Maç, Skrtel ve Soldado'nun attığı iki golle Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Simülasyonda dikkat çeken ayrıntı ise forvette herkesin beklediği Janssen'in yerine Soldado'nun oynması oldu. EA Sports FIFA Türkiye resmi sayfasının da etiketlendiği paylaşımda Fenerbahçe, takipçileri için, "FIFA 18’de simüle ettiğimiz derbi maçını izleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz." ifadelerini de kullandı.

Sosyal medya futbol kulüplerinin en aktif kullandığı iletişim araçlarından birisi. Maç öncesi, maç sırası ve maç sonrası çeşitli paylaşımlar yaparak taraftar sayısını artırmaya çalışan kulüpler bazen böyle güzel videolar da paylaşıyorlar. Fenerbahçe'de taraftarlarını heyecanlandırmak için sosyal ağ hesapları aracılığıyla FIFA 18'i de kullanarak güzel bir paylaşımda bulundu.

Bugün saat 19.30'da TT Arena'da oynanacak iki takım için de büyük öneme sahip. Her ne kadar simülasyonda Fenerbahçe maçı kazanan taraf olsa maçın çok daha zorlu geçeceği tahmin ediliyor. Sizce bu maçı kim kazanacak? Lütfen yorumlara skor tahminlerinizi yazın.