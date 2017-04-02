Fenerbahçe - HWA Gaming arasında geçen çeyrek final mücadelesi sonucunda, Fenerbahçe yarı finale çıkmayı başardı.

E-spor alanının en ünlü oyunu oalrak dikkat çeken League of Legends'ın her sene olduğu gibi bu sene de Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Çeyrek Finalleri devam ediyor. Bugün ligin en eski takımlarından HWA Gaming ile lige bu sene katılan Fenerbahçe karşılaştı. Çeyrek final aşamasında toplamda 5 maç yapan iki takım, muhteşem mücadelelerin ardından, Fenerbahçe adını yarı finale yazdırmayı başardı. İlk iki maçta muhteşem Fenerbahçe gücünü gördük. Son derece sistematik bir şekilde kazanılan iki maçın ardından, HWA Gaming, kolay kolay yenilmeyeceğini göstererek 3. ve 4. maçı kazanmayı başardı. Özellikle 4. maçın inanılmaz mücadelelere sahne olduğunu söyleyebilirim.

Kazanın yarı finale çıkacağı 5. maçta, maça iyi başlayan HWA Gaming, ilerleyen dakikalarda geriye düşünce, Fenerbahçe adını yarı finale yazdırmayı başardı. 5 maçlık seride 3-2 kazanarak yarı finale çıkan Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Özellikle ilk seneden yarı finale çıkmak, son derece başarılı bir sonuç olarak gözüküyor. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta League of Legends Şampiyonluk Ligi'nin en güçlü takımı olarak gözüken SuperMassive eSports ile karşılaşacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray, League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'ni sonuncu bitirerek ligden düştü.

Haftaya yarı final karşılaşmaları aşağıda ki ise şu şekilde olacak;