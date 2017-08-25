Fenerbahçe’yi Eleyen Vardar’ın Galibiyet Primi: iPhone 7

Dün oynanan ve Fenarbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu futbol takımı Vardar'ın futbolcuları, prim olarak iPhone 7 kazandılar.

Ülkemizi Avrupa’da temsil etmek için UEFA Avrupa Ligi’nde Vardar’ın karşısına çıkan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı iki maçta 2-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

Fenerbahçe’nin veda ettiği maçta bazı önemli faktörler var. Vardar, Fenerbahçe göz önüne alındığında çok daha güçsüz bir takım olarak gösteriliyor. Kalite olarak dünyanın en başarılı futbolcularından Van Persie gibi isimleri kadrosunda bulunduran Fenerbahçe’ye karşı çok geride olan Vardar, zor olanı başararak Avrupa’ya sağlam bir şekilde geldiklerinin sinyallerini verdiler.

Her şey iPhone 7 İçin

Bu olayın nasıl gerçekleştiği düşünülüyordu ki Vardar Başkanı her şeyi açığa çıkardı. Başkan Serget Samsonenko, oyuncularına bir söz vermiş ve Fenerbahçe’yi elemeyi başarırlarsa her oyuncuya iPhone 7 hediye edileceği belirtmiş. Samsonenko, Vardar’ın bu kadar istekli oynamasının baş mimarlarından birisi olabilir.

Ülkemizde milyon dolarlık primler verilmesine rağmen topun arkasından koşmaya üşenen futbolculara güzel bir örnek olmasını umduğumuz bu olay, primin ne derecede olacağını da herkese gösteriyor.