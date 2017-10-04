Fenomen İnternet Dizisi "Sıfır Bir" Blu TV'ye Geliyor

Daha önce ilk iki sezonu Youtube üzerinden yayınlanan "Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana'da" dizisi, 3. sezonuyla sadece Blu TV'de yayınlanacak.

3. Sezonu, izleyicileri tarafından sabırsızlıkla beklenen ve ilk iki sezonuyla Youtube’da izlenme rekorları kıran, Adana’nın Hürriyet mahallesinde bir grup gencin bu mahallede yaşanmış olaylara dayanarak hazırladığı “Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'da" dizisi şimdi de Masum ve 7YÜZ gibi yapımlarla oldukça kaliteli işler yapan Blu TV'ye geliyor.

İlk iki sezonunu hala Youtube'da izleyebilecek olduğunuz dizi, normalde amatör şartlarda çekilen bir internet dizisiydi. İlk iki sezonunun başarısı ve oldukça sert konuşmalara ve sahnelere sahip olmasıyla izleyicileri tarafından oldukça sevilen bir internet dizisiydi. Şimdi 3. sezonla beraber Blu TV gibi bir izleme platformunu da arkasına alan ekip muhtemelen bundan sonra çok daha kaliteli bir yapımla karşımıza çıkacak.

Bir haftalık ücretsiz denemeden sonra ayda 12.90 ₺ tüm içeriklerine ulaşabileceğiniz Blu TV şimdi "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'da" ile kendi orijinal yapımlarına 4.'sünü ekledi. Blu TV'nin Sıfır Bir sayfasına ulaşmak için buradaki bağlantı üzerinden, ilk iki sezonunun yayınlandığı Youtube kanalına ise buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sıfır Bir ekibinin başarısı sizce hakettiği yeri buldu mu? Dizinin Blu TV'de yayınlanmasıyla birlikte üye olmayı düşünüyor musunuz?