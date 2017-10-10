Ferrari Bir 'SUV' Araç Üretmek İçin Çalışmalara Başladı!

Car Magazine ve Bloomberg, Ferrari'nin bir SUV araç üretmek için çalışmalara başladığını doğruladı. CEO Marchionne bir SUV araç üretmeye karar vermek için önlerinde 30 aylık bir süre olduğunu belirtti.

Bloomberg’in ortaya çıkardığı rapora göre Ferrari, bir SUV araç piyasaya sürmek için ciddi bir çalışma içine girmiş durumda. Gelen bilgiler, Ferrari CEO’su Sergio Marchionne’nin bir ‘crossover’ üretmek için önlerindeki 30 ay içinde kesin bir karara varacaklarını söylediğini bildiriyor. Bu da, Ferrari’nin bir SUV üretse dahi piyasaya sürmesinin birkaç yılı bulacağını gösteriyor. Ayrıca söylentilere göre bu araç için ‘FUV’ tanımlaması yapılacak. Açılım olarak Ferrari Utility Vehicle (Ferrari Amaçlı Araç) ya da Fast Utility Vehicle (Hız Amaçlı Araç) düşünülüyor.

Hem Car Magazine hem de Bloomberg, Ferrari’nin SUV araçlar üzerinde çalışmakta olduğunu doğruladı. Her iki kaynak da ‘FUV’ aracın dört çekişli GTC4 Lusso’yu temel alacağını ve hibrit güç aktarma özelliğine sahip olacağını belirtiyor.

Ferrari’nin bir SUV araç üretmesi, şirketin büyümesi ve araç satışlarının artması için önemli bir fırsat olabilir. Zira Ferrari’nin yalnızca 2000 adet SUV araç satması bile 2016 yılında gerçekleştirdiği 8000 araç satışının %25 artması anlamına geliyor. Ayrıca bu sayede yıllık toplam araç satışı, Marchionne’nin yıllar önce hedef olarak gösterdiği 10 bin’e ulaşmış oluyor.

SUV yalnızca araç satışlarını etkilemeyecek; şirket aynı zamanda diğer rakip üreticilerle de rekabette geri kalmamış olacak. Aston Martin, 2019 yılında DBX crossover aracını üretmeyi planlıyor. Lamborghini ise bu Aralık’ta Urus SUV aracını üretmeye başlayacak. Ferrari için bu noktada fazla seçenek kalmamış gibi görünüyor.