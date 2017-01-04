'Ferrari' Kod Adlı iPhone 8'le İlgili Heyecanlandıran Söylentiler!

Apple'ın büyük organizasyonlarına henüz aylar varken, iPhone 8 hakkında çarpıcı söylentiler ortaya atılıyor. Akıllı telefon dünyası bir kez daha temelinden sarsılabilir. Cihazın kod adı da manidar: Ferrari.

Apple'a yakın kaynaklardan sızan iddiaların epey çılgınca olduğunu söyleyebiliriz. Söylentiler doğruysa yeni yılda iki değil, üç yeni akıllı telefon tanıtılacak. İkisi beklendik isimler: iPhone 7S ve iPhone 7S Plus. Üçüncü isim ise iPhone 8. Bu gizemli, ultra lüks telefonun kod adı da son derece manidar: Ferrari.

iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'da ufak donanımsal ve yazılımsal geliştirmeler olacaktır. Bu da sürpriz değil. Asıl sürpriz iPhone 8 cephesinde. İddialar doğrulukla buluşursa Apple hiç olmadığı kadar radikal adımlar atacak: Çerçeve altı parmak izi tarayıcı, tüm gövdeyi kaplayan cam ekran, kavisli AMOLED ekran ve kablosuz şarj sistemi. Asıl merak ettiğimiz ise neden "Ferrari" takma ismi kullanıldığı? Ferrari, dünyanın en hızlı spor otomobillerinden bazılarını üretiyor. Bu da, Amerikalı şirketin, donanım özellikleri açısından da büyük adımlar atacağına işaret ediyor olabilir.

Sonny Dickson'a göre Apple, daha önce kullanmadığı "hızlı şarj" mimarisini de cephanesine ekleyecek. Ne de olsa rakiplerinin 90 dakikada pillerini doldurma becerilerinin yanında, 2 saatlik şarj süresi bazen can sıkıyor. Telefonunuzun kablosunu gece prize takıyorsanız bu pek büyük bir sorun değil; ama gün içi yoğun kullanım gerçekleştiriyorsanız, hızlı şarj avantajlı bir yapı.

Bilişim yayıncısı Sonny Dickson'a göre "Tap to Wake" uygulaması da iPhone 8'de yer alacak. Tap To Wake, bazı Android cihazlarda kullanılan bir kilit uygulaması. LG'nin KnockOn yapısı bunun bir örneği. Yani dokunmatik ekrana iki kere hafifçe tıklayarak, telefonu uykudan kaldırabiliyorsunuz veya kilitleyebiliyorsunuz.

Ne olursa olsun, büyük tanıtım için önümüzde en az 9 aya yakın süre var. Bekleyip göreceğiz, gelişmeleri de anbean sizinle paylaşacağız.