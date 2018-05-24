Kısa bir süre içerisinde lansmanı yapılacak Ferrari SP38'den yalnızca bir tane üretilecek. Gelin bu yegane araca beraber göz atalım.

Ferrari'nin sadece bir tane üretilecek aracı, 26 Mayıs'ta tüm dünyaya tanıtılacak. Ferrari SP38, şirkete büyük bir tutku besleyen müşteriler için üretildi. SP38'den tıpkı F12 TRS, 458 MM Speciale gibi yalnızca bir tane var.

488 GTB'lik araç şasisi ve şanzımanı kullanılan bu araçtan da yalnızca bir tane üretilecek. Klasik bir Ferrari olmayacak bu araçta Ferrari'nin tüm esintilerine yer verilmiş. F40'tan oldukça esinlendiği gözlenen bu modelde 3 katmanlı metalik bir tasarım var.

Ferrari SP38'in ön farlarına baktığımızda klasik bir Ferrari far tasarımından farklı olduğunu görebiliyoruz. Bu da aracın hemen dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyor.

Ferrari ne yazık ki henüz bu aracın iç görsellerini paylaşmadı. Ancak iç kısımdaki mobilyaların tamamen el işçiliğinden yapıldığını açıkladı. Ferrari SP38'in Concorso d’Eleganza Villa d’Este adlı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.