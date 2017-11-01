Görüntüsüyle Bir Savaş Uçağını Andıran Ferrari FXX-K Evo

Süper araba denilince ilk akla gelen markalardan olan Ferrari, yeni satışa sunduğu 1050 beygirlik canavarını herkese satmıyor.

Dünyanın en ünlü süper otomobil firması Ferrari, yeni model araçlarını satışa sundu. Ferrari için bile çok aşırı bir güç sunan FXX-K Evo, 3 milyon pound(15.250.000 TL) değerindeki fiyatıyla sınırlı sayıda taliplerini arıyor. Arabayı alayım, otobanda basayım gaza diyenlere duyurulur, araç yalnızca pistlerde kullanılabiliyor.

6.3 litre V12 hibrid motoru bulunan Ferrari FXX-K Evo, toplamda 1.050 beygir gücüne çıkabiliyor. Yeniden tasarlanan arka kanatlar, aracın yüksek hızlarda bile yolda kalmasını sağlıyor. Ferrari’nin Formula 1 otomobili kadar güçlü olan FXX-K Evo, görüntü olarak son yıllarda gördüğüm en iyi araçlardan birisi.

Aracın arkasında yanlardan çıkarak gelen sabit arka kanat, bir önceki modeli FXX K’ya göre %23 daha yüksek downforce üretiyor. Downforce, bilmeyenleriniz için arkadaki kanatların rüzgar yardımıyla aracı yere bastırması demek. Yani, araba hızlandıkça kontrolü kaybetmek yerine daha iyi bir yol tutuşu kazanıyor. Bu oran 200 km/s hızla giden FXX K Evo için 640 kg fazladan ağırlık anlamına geliyor.

Hibrit Motor

Otomobilde iki tür motor var. V12 motoru tek başına 860 beygir güç ve 750 Nm tork üretirken, elektrikli motor V12 motoruna 190 beygirlik bir katkı sağlıyor ve bu sayede aracın gerçek gücü 1050 beygir ve 900 nm torka ulaşıyor.

7 ileri otomatik şanzımana sahip araç, yalnızca pistte sürülebilecek. Eğer siz de Ferrari FXX-K Evo’yu yakından görmek istiyorsanız Seen Through Glass isimli YouTube kanalının hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.