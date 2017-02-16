Ferrari'nin Yeni Asfalt Uçağı: 812 Superfast

Birbirinden şahane otomobillerin görücüye çıkacağı Cenevre Otomobil Fuarı'nda Ferrari, bu canavar ile boy gösterecek.

Pagani, kısa bir süre önce yeni Huayra Roadster'ı tanıtmıştı. Ferrari ise Pagani'nin bu hamlesini gördü ve arttırdı. F12 Berlinetta'nın ardından bir yeni 12 silindirdi canavar daha geliyor; 812 Superfast.

Berlinetta'ya göre motorunda 200cc'lik bir artış olan Superfast'in motoru, 6.5 litre kapasitede, 789 beygir güce ve 718Nm tork değerine sahip. 0'dan 100'e 2.9 saniyede çıkabilen Superfast'in maksimum ulaştığı hız ise 340 kilometre/saat.

Tasarım olarak keskin hatlara sahip olan Superfast, alışık olduğumuz Ferrari modellerine nazaran da biraz daha "kaslı" duruyor diyebiliriz. Hatta şahsi görüşümü söylemem gerekirse araç özellikle arka kımından Mustang'i andırıyor.

812 Superfast, Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.