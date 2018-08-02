Ferrari'nin Portofino Modeli 'En İyisinin En İyisi' Seçildi

Otomobil endüstrisinin en saygın ve prestijli ödüllerinden biri olarak görülen "Red Dot Tasarım Ödülleri" kapsamında açıklanan ödüllerde, Ferrari bir kez daha nasıl bir efsane olduğunu gösterdi.

Red Dot Tasarım Ödülleri'nin 2018 ayağı sonlandı. Geçtiğimiz 3 senede olduğu gibi Ferrari, bu sene de ödüllere damgasını vurdu. Geleneksel olarak Almanya'nın Essen şehrinde gerçekleştirilen bu ödül töreninde Ferrari'nin Portofino modeli, rüştünü bir kez daha ispatladı.

Klasik kırmızı Ferrari tasarımını bir kenara bırakarak ilk olarak sarı modelle basına duyurulan Portofino, hem tasarımıyla hem de özellikleriyle 'en iyisinin de iyisi' ödülüne layık görüldü. Ferrari, başka alanlarda da ödül aldığı geceye damgasını vurdu.

Jürinin bu modelden ne kadar etkilendiğini anlatmak, sadece kendi sözleriyle mümkün olacak. Aalto Tiyatrosu’nda gerçekleşen törende jüri şunları söyledi:

"Etkileyici bir gelişimi benimseyen Ferrari Portofino heyecan verici bir tasarım dili ile insanları hayretler içinde bırakıyor. Açılır sert tavanın kullanılması ise bu otomobil için en iyi çözüm. Markanın asla vazgeçmediği zarafet bu araçta da malzeme ve işçilikte kaliteden hiç ödün verilmeyerek gözler önüne serilmiş. Ferrari Portofino, geleceğe ışık tutan özgün yaklaşımların mükemmel bir şekilde beden bulmuş halidir."