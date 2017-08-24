Ferrari'nin Yeni Giriş Seviye Aracı Portofino ile Tanışın

Ferrari, California T'nin ardından yeniden İtalyan isimlerine dönüyor. Yeni Portofino, 2018 yılında California T'nin yerini alacak.

Ferrari, California rüyasına bir son vererek 2018 model Portofino ile İtalya’ya geri dönüyor. Adını İtalyan Rivierası’ndaki küçük bir liman kasabası olan Portofino’dan alan araç, giriş seviyesindeki Ferrari California T’nin yerini alacak.

Portofino, California T’de olduğu gibi 3.9 litrelik çift turbolu V-8 motora sahip. Fakat yeni emisyon sistemi, yeniden tasarlanmış pistonlar ve yeni motor yönetim yazılımı ile çok daha güçlü bir araç. Yeni Portofino, 591 beygirlik motoruyla 0’dan 100 kilometre hıza yalnıza 3.5 saniyede çıkıyor. Ferrari'nin iddiasına göre Portofino’nun maksimum hızı 320km/h’nin üzerinde olacak.

Ferrari, Portofino’nun yeni şasisinin California T’ye göre daha sert fakat daha hafif olduğunu söyledi. Araçta ayrıca elektronik kontrollü ‘limited-slip’ diferansiyel, manyetorolojik adaptif sönümleme sistemi ve elektrik destekli hidrolik direksiyon sistemi bulunuyor.

Portofino, sürücü panelinde 10.2 inçlik dokunmatik ekran ve 18 yöne çevrilebilen koltuklar gibi bazı özel konforlara da sahip. Ayrıca söylenene göre Portofino’nun arka koltukları, California T’ye göre çok daha geniş ve konforlu.

Ferrari, Eylül ayındaki Frankfurt otomobil fuarında Portofino’nun resmi tanıtımını yapacak. Henüz resmi bir satış tarihi ya da fiyatı açıklanmadı, fakat Ferrari'nin bu aracı 200 bin doların altında bir fiyata satması beklenmiyor.