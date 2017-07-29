Ferrari'sini Satın Aldıktan 1 Saat Sonra Haşat Etti!

260.00 euro'ya Ferrari 430 satın alan adam, satın alımından bir saat sonra trafik kazası yaptı ve aracını haşat etti.

Arabalar, bazı kişiler için tutkudur ve arabalarıyla vakit geçirirken mutlu olurlar. Özellikle yeni alınan arabalar, sahibinin göz bebeği haline gelir ki herhangi bir sorun olmaksızın araçlarıyla sağlıklı yolculuklar yapabilsinler. Bir de yeni alınan arabanın Ferrari gibi lüks bir araba olduğu düşünülünce, araca gösterilen özen birkaç katına çıkabilir, ki bu normaldir.

Normal olmayan şey ise aracı satın aldıktan kısa bir süre sonra yapılan kazalardır. Bu sürücümüz de, anlaşılan normal bir sürücü keyfi yaşayamamış. Henüz bir saat önce satın aldığı 260.000 euro'luk aracını kazada haşat etti. İlginçtir ki araç kullanımaz hale geldi fakat sürücüde neredeyse hiçbir şey yok. Sadece birkaç küçük çiziği vardı.

Aracı bu halde görenler direkt olarak yetkililere haber verdiler ve aracın içinde sıkışabilecek olan sürücüyü kurtarmaya yönelik hamlede bulundular ancak şaşkına döndüler çünkü sürücü sapasağlam karşılarında duruyordu. Sürücü arabayı terkettikten sonra araba alev aldı ve yanmaya başladı.

Sürücü ise kaza sonrası en az diğer insanlar kadar şaşkındı çünkü içinden çıktığı araç adeta bir enkazdı, üstelik o enkaz, bir saat önce aldığı Ferrari'ydi!

Yapılan araştırmalarda, pek de şaşırtmayacak ama, aracın yüksek hızı nedeniyle kaza yaptığı ortaya çıktı.