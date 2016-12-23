Ferrari’den Sadece Bir Adet Üretilen Şaheser: SP 275 RW Competizione

Ferrari, sadece bir adet ürettiği oldukça özel aracı olan SP275 RW Competizione modelini duyurdu.

Özellikle büyük otomobil üreticilerinin özel seri şeklinde sınırlı sayıda otomobil ürettiklerini sık sık görmekteyiz. Bu serilerine bir yenisini daha ekleyen İtalyan devi Ferrari, sadece bir adet ürettiği SP 275 RW Competizione modelini duyurdu. F12 Berlinetta modelinin baz alındığı, ancak 250GTB model adını taşıyan ve 1964 ile 1968 yılları arasında piyasada olan nostaljisini yenilendiği vurgulanan bu model, nostaljik araç ile yeni nesil araçlarının bir karması gibi görünüyor.

6.3 litrelik V12 motoru ve F12tdf’nin vites kutusunun bulunduğu araç, çift kavramalı 7 ileri otomatik vitese sahip. Herhangi bir fiyat bilgisi verilmeyen aracın kim tarafından satın alınacağı ya da Ferrari müzesinde mi duracağı şimdilik net değil. Ancak aracın muhteşem göründüğünü söylemeden geçemeyeceğim.

Aşağıdan da bu arkadaşımızın ilham alındığı 250 GTB modelini görebilrisiniz.