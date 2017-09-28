Ünlü DJ'den Bir Başka Trol Vakası: Nyanborghini Purracan

Müzik dünyasının tanınan DJ'lerinden olan Deadmau5, satın aldığı Lamborghini Huracan ile trollerine kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Ferrari'yi benzer şekilde trolleyen ünlü DJ, Nyanborghini Purracan'la bu sefer gündem konusu oldu.

YouTube'da bir milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü DJ Deadmau5, yeni bir trol vakasıyla gündeme geldi. Otomobillere oldukça meraklı olan Deadmau5, neredeyse kazandığı tüm parasını otomobillere yatırıyor.

Geçtiğimiz zaman içerisinde satın almış olduğu Ferrari 458 ile oldukça konuşulan DJ, arabasını Nyan Cat ile kaplatıp adını Purrari olarak değiştirmişti. Yaptığı bu hareket yüzünden Ferrari'den uyarı mektubu alan DJ, daha sonra aracını hızlı bir şekilde satışa çıkartmıştı.

Yine benzer bir olayla sosyal medyaya damgasını vuran Deadmau5, Ferrari'den sonra satın aldığı Lamborghini Huracan'ı yine Nyan Cat temasıyla aracını kaplattı.

Ferrari'sine koyduğu takma isimde olduğu gibi yeni aracına da bir takma isim koyan DJ, bu sefer Nyanborghini Purracan ismini tercih etti. Ferrari'yi sürekli sosyal medya hesabı üzerinden trolleyen Deadmau5, Nyanborghini Purracan'ı da 2.735 kilometrede satışa çıkarttığını duyurdu.

289.900 dolarlık fiyatıyla aracına alıcı bekleyen DJ, Huracan'ın ön ve arka logosundaki marka yazılarını Nyanborghini Purracan'a dönüştürmüş.Fakat aracı satın alan sürücülerin istekleri doğrultusunda, kaplamayı ücretsiz bir şeklide çıkartılacağı da satış detayları arasında yer alıyor. Bakalım, ünlü DJ'in sıradaki hedefi hangi otomobil olacak?