BTK'nın yeni hayata geçirdiği düzenlemeye göre fesh edilen ön ödemeli GSM hattında kalan paralar, 2 yıl içinde operatör tarafından aboneye iade edilecek. İade edilmeyen paralar ise devlete aktarılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hayata geçirilen yeni bir düzenlemeye göre vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar, vatandaşa geri iade edilecek. Vatandaşın kalan paraları 2 yıl içinde iade almaması halinde ise paralar, Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete aktarılacak.

Düzenlemeye göre GSM şirketleri, ön ödemeli hattın fesh olması halinde kullanıcıya 15 gün içerisinde kalan parayı iade etmek için bir SMS gönderecek. SMS ile kullanıcıya ulaşamayan şirket, kullanıcıya bir mektup gönderecek. Buna rağmen kullanıcı hatta kalan parasını iade almazsa para, devlete gidecek.

Kullanıcılar, parayı iade alma hakkı olan 2 yıl içinde mevcut aboneliklerine devam eder ya da yeni abonelik açarlarsa bu aboneliklere aynı işletmecideki kapanmış ön ödemeli hatlardaki varsa kalan bakiyelerini aktartabilecek. Şu anda hatlarına 12 ay boyunca para yüklemeyen kullanıcıların hatları fesh ediliyor. 10 TL yükleyen kullanıcılar ise hattı 6 ay kullanabiliyor.

Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal’ın yaptığı açıklamaya göre tüketiciler TC kimlik numaraları, kurumlar da vergi numaralarını kullanarak operatör bayileri, çağrı merkezleri ya da e-devlet üzerinden müracaat gerçekleştirip kendilerine ait tüm aktif ve pasif abonelikleri, borç ve alacak bilgilerini öğrenebilirler.

Özal, fesh olmuş ön ödemeli aboneliklerde geriye doğru ödemenin kaç yıl olacağının henüz bilinmediğini dile getirirken, ‘’Şayet ön ödemeli hatlarda kalan bakiyelerin 2 yıl sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete iadesi, geriye doğru gerçek anlamda yapılabilirse 100 milyonlarca lira iade söz konusu olur. Bu esasında bankalarda unutulan paraların 10 yıl sonra devlete kalmasına benzer bir uygulama olacak.’’ dedi.