Bilim camiasında “Cebrennus rechenbergi” adıyla nam salan ve halk arasında “taklacı örümcek” olarak bilinen ilginç bir tür, Festo Bionic firmasının yeni robotuna ilham kaynağı oldu. Korktunuz mu? Bionic WheelBot’u görünce biz hafiften tırstık.

Doğada pek çok garip canlı türü var ve bunların bir kısmı zaten uzun süredir insanoğluna ilham oluyorlar. Robotik alanındaki çalışmalar ilerledikçe, bazı şeyleri taklit etmek de mekanik olarak mümkün oluyor. Fakat çoğumuzun bilmediği, muhtemelen öğrenince gördüğü en ilginç canlı türlerinden birisi olmaya aday bir örümcek yaşıyor.

Latince adı “Cebrennus rechenbergi” olan garip canlı, sıradan bir örümcek gibi görünüyor olsa da en az örümcek adam kadar akrobatik hareket kabiliyetine sahip. Zira ufak gövdesini taklalar atarak, müthiş bir estetikle bir minder cambazı edasıyla hareket ettiriyor.

Buyurun kendiniz bakın:

Festo ise yapılması zor olanı yapıp, bu örümceği geliştireceği yeni robot için mercek altına aldı. Onun senkronize ve son derece estetik hareketlerini inceleyen mühendisler, Bionic WheelBot adında bir robot geliştirdiler. Üstelik ek olarak Transformers edasıyla açılan ve kapanan bacakları, robotun hareket kabiliyetini de geliştiriyor.

Sanıyoruz ki bu robot da en az esin kaynağı olan taklacı örümcek kadar sizi şaşırtacak:

Gördüğünüz üzere doğayı taklit etmek konusunda, mühendislik becerilerimizin ne kadar kısıtlı kaldığını anladık. Gerçek estetiği ve o muhteşem hareket kabiliyetini bir robota kazandırmak, ciddi bir yatırım ve yıllar süren çalışma fırsatı gerektiriyor.

Robot teknolojilerindeki rekabet, Boston Dynamics gibi firmalar sayesinde kızışıyor. Farklı firmalardan böyle örnekler görmek de gelişimin sürekliliği açısından oldukça yararlı.

Bakalım ilerleyen süreçte başka hangi ilginç işlerle karşılacağız.