Türkiye'de dijital ortam için çekilmiş ve ülkemizdeki internet kullanıcılarının %16'sının izlediği "Fi" dizisi Güney Kore televizyonlarına satıldı.

Ünlü yazar Azra Kohen'in başarılı kitap serisi "Fi-Pi-Çi" den uyarlanmış ve "Türkiye'de en çok izlenen dijital dizi" ünvanına sahip Puhu Tv'nin başarılı yapımı "Fi" dizisi ünvanlarına bir yenisini daha ekliyor. Başarılı dizi Güney Kore'de yayın yapan bir kanal tarafından satın alınarak, artık "Güney Kore'de yayınlanan ilk Türk dizisi" ünvanını da taşıyacak.

Türkiye'deki 48 milyon internet kullanıcısının 8 milyonunun izlediği "Fi" dizisinin, Televizyon izleyici sayısıyla karşılaştırıldığında cidden iyi bir başarı elde ettiği söylenebilir. Blu Tv'nin Masum isimli bir diziyi yayınlamasından sonra, RTÜK'ün kurallarına takılmadan yayınlanabildiği için gayet başarılı kitleler elde eden bu tip yapımlar ülkemizde de iyi bir noktaya geliyor.

"Güney Koreli şirketin anlaşmayı yaptıklarına dair yaptıkları basın açıklaması"

Bu başarı sayesinde ülkemizde "İnternette en çok izlenen dizi" olma ünvanına sahip olan Fi dizisini, Güney Kore'li bir yapım şirketi ülkedeki yayın haklarını satın aldı. Bu sayede Güney Kore'de yayınlanan ilk Türk dizisi ünvanını da alacak olan dizi büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Ayrıca dizi "Pi" adı verilen 2. sezonuyla da yakın bir tarihte Puhu Tv ve Show Tv'de yayınlanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Fi dizisi başarısını hakediyor mu?