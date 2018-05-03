Fi Kitabı Davasında Azra Kohen'in Bilgisayarı İncelenecek

Türkiye çapında son yılların en çok konuşulan kitap serilerinden olan ve son dönemde Puhu TV tarafından dizisi de yayınlanan Fi kitabının çalıntı olup olmadığını bilgisayar incelemeleri belirleyecek.

Azra Kohen'in yazdığı ve ilk olarak 2013 yılında Fi kitabı ile başlayan Fi-Pi-Çi serisi önce kitaplarıyla, daha sonra da Ozan Güven'in canlandırdığı Can Manay karakterinin adeta patlama yapmasıyla tüm Türkiye çapında bir fenomene dönüşen serisi davalık oldu.

Oyuncu ve senarist Başak Sayan, Fi-Pi-Çi serisinin ilk kitabının, 2011 yılında piyasaya çıkmış olan Bağlanma Korkusu eserinden çalıntı olduğunu iddia ediyor. Başak Sayan’ın avukatı Zekeriya Çetin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fi kitabının karakterlerinin ve olay kurgusunun, okurun dikkatini çekecek kadar birbirine benzediğini ve intihal yapıldığı iddia ediliyor.

Bu aşamada Azra Kohen'in avukatı Celie Zelal Bol ise Azra Kohen'in kitabı 2010 yılında yazmış olduğunu belirtti. Kitabın yazıldığı bilgisayarda verilerin halen saklı olduğunu belirten Zelal Bol, mahkemenin bilgisayarları uzman bir ekip tarafından inceleme altına almasını talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme tarafından atanan uzmanlar önce iki kitabı okuyarak inceleyecek. Bundan sonra da bir diğer uzman ekip de bilgisayar üzerinde detaylı inceleme başlatacak. Süreç nasıl gelişir bilinmez ama Başak Sayan'ın toplamda 1.5 milyon liralık bir tazminat talebi bulunuyor.